Никола Цолов: дебют във Формула 2

On the road to F1: Nikola Tsolov © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Никола заема мястото на Пепе Марти в отбора, след като испанецът решава да се преориентира към Формула Е. Този развой на нещата позволяват на българската надежда да си докосне до Ф2 още преди официалния старт през 2026 година.

Подобен опит за Никола е изключително ценен, тъй като Формула 3 и Формула 2 се различават по техническите параметри и стратегиите.

Вчера вечерта в официалната страница на Campus Racing обявиха радостната новина, като споделиха своите благодарности към Пепе и приветстваха Никола за последните рундове за годината.

Nikola Tsolov is making up for lost time in F3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Може да гледаме дебютирането на Никола в Катар на 29 и 30 ноември и финала на сезона в Абу Даби на 6 и 7 декември. Така и Ф2, и Ф1 ще сложат край на състезателния сезон за 2025 година.

Ние пожелаваме успех на Никола и отбора му.