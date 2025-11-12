F2
Никола Цолов: дебют във Формула 2
Българският лъв ще дебютира във Ф2 още през този състезателен сезон. Очакваме да се състезава под крилото на отбора Campus Racing в последните две състезания за 2025 година - в Катар и Абу Даби.
Никола заема мястото на Пепе Марти в отбора, след като испанецът решава да се преориентира към Формула Е. Този развой на нещата позволяват на българската надежда да си докосне до Ф2 още преди официалния старт през 2026 година.
Подобен опит за Никола е изключително ценен, тъй като Формула 3 и Формула 2 се различават по техническите параметри и стратегиите.
Вчера вечерта в официалната страница на Campus Racing обявиха радостната новина, като споделиха своите благодарности към Пепе и приветстваха Никола за последните рундове за годината.
Може да гледаме дебютирането на Никола в Катар на 29 и 30 ноември и финала на сезона в Абу Даби на 6 и 7 декември. Така и Ф2, и Ф1 ще сложат край на състезателния сезон за 2025 година.
Ние пожелаваме успех на Никола и отбора му.