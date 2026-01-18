F1

Oracle Red Bull Racing представя болида за 2026 г.

Нова година, нов сезон, ново начало за Oracle Red Bull Racing. Отборът показа болида за 2026 г., който ще се бори в битката за шампионата.
Автор: Marian Nikolaeva
Oracle Red Bull Racing се впуска в бъдещето, като създава следващото поколение двигатели за Ф1 в партньорство с Ford: Red Bull Ford Powertrains. По време на официалното стартиране на сезона в централата на Ford в Детройт, САЩ. Първото състезание, в което ще можем да наблюдаваме как се представя машината в ръцете на Макс Верстапен и новия му съотборник, Исак Хаджар, ще бъде в Австралия през март.

Първи поглед над новия болид

Отново се връщаме към 2005 г в самото начало на отбора, когато цветовете са забележими, лъскави и ярки - болидът се забелязва дори и със скорост над 300 км, защото именно на този дизайн залагат и за новия състезателен сезон.
Ръководителят на отбора Лоран Мекис споделя: „2026 г. бележи началото на нова и значима ера за Формула 1 и за Red Bull. Искахме автомобилът да отразява това, като същевременно отдава почит на началото на Red Bull Racing. Ние сме във Ф1 благодарение на мечтата на един човек, Дитрих Матешиц, а няколко години по-късно той имаше друга мечта – да създаде двигател.
Нова глава за Формула 1: Red Bull Ford Powertrains

Най-голямата промяна е, че RB22 ще се задвижва от двигател, разработен от Red Bull Powertrains в сътрудничество с Ford Racing.
Докато дизайнът на V6 двигателите се усъвършенства, сложната моторно-генераторна единица – MGU-K представлява голямо техническо предизвикателство. Системата възстановява кинетичната енергия от спирането и я преобразува в допълнителна мощност за пилота. До 2026 г. половината от мощността на RB22 ще се получава от електрическа енергия – което е почти три пъти повече.
Ford има своя собствена богата история във Ф1: двигателят Ford-Cosworth DFV е легендарен, като донася победа на Джим Кларк в първото си участие в Гран при на Холандия през 1967 г., след което спечели още 154 състезания за световното първенство и остана в употреба във Ф1 до 1983 г. Новият двигател Red Bull Ford има впечатляваща родословна книга.
Лоран Мекис: „Екипът свърши невероятна работа, за да бъдем тук днес и да имаме възможността да отидем на тестовете в Барселона с нашата собствена кола и наш собствен двигател за първи път в историята. Това е резултат от усилията на 2000 души в Red Bull Technology Campus, най-талантливата група, която можете да намерите, и те работиха заедно, за да ни доведе до този момент. Това е началото на едно изключително вълнуващо пътуване за всички нас и ще излезем на пистата като едно цяло – едно шаси и един двигател на Red Bull.“
На сцената Бил Форд, изпълнителен председател на Ford Motor Company, каза: „Преди 125 години моят прадядо, Хенри Форд, спечели състезание точно тук, в Детройт, което помогна за стартирането на Ford Motor Company. Ford има история в историята на Формула 1 и сега сме тук, за да напишем следващата глава с Red Bull.“
Като подходящо почитание на духа на иновациите и приключенията, първият двигател на Red Bull Powertrains е обозначен с DM01 в чест на Дитрих Матешиц, който бе начело на решението на Red Bull да стане производител на двигатели.
Можеш да гледаш отново цялото събитие тук.
