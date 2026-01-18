Red Bull Motorsports
F1
Oracle Red Bull Racing представя болида за 2026 г.
Нова година, нов сезон, ново начало за Oracle Red Bull Racing. Отборът показа болида за 2026 г., който ще се бори в битката за шампионата.
Oracle Red Bull Racing се впуска в бъдещето, като създава следващото поколение двигатели за Ф1 в партньорство с Ford: Red Bull Ford Powertrains. По време на официалното стартиране на сезона в централата на Ford в Детройт, САЩ. Първото състезание, в което ще можем да наблюдаваме как се представя машината в ръцете на Макс Верстапен и новия му съотборник, Исак Хаджар, ще бъде в Австралия през март.
Първи поглед над новия болид
Отново се връщаме към 2005 г в самото начало на отбора, когато цветовете са забележими, лъскави и ярки - болидът се забелязва дори и със скорост над 300 км, защото именно на този дизайн залагат и за новия състезателен сезон.
Ръководителят на отбора Лоран Мекис споделя: „2026 г. бележи началото на нова и значима ера за Формула 1 и за Red Bull. Искахме автомобилът да отразява това, като същевременно отдава почит на началото на Red Bull Racing. Ние сме във Ф1 благодарение на мечтата на един човек, Дитрих Матешиц, а няколко години по-късно той имаше друга мечта – да създаде двигател.
Нова глава за Формула 1: Red Bull Ford Powertrains
Най-голямата промяна е, че RB22 ще се задвижва от двигател, разработен от Red Bull Powertrains в сътрудничество с Ford Racing.
Докато дизайнът на V6 двигателите се усъвършенства, сложната моторно-генераторна единица – MGU-K представлява голямо техническо предизвикателство. Системата възстановява кинетичната енергия от спирането и я преобразува в допълнителна мощност за пилота. До 2026 г. половината от мощността на RB22 ще се получава от електрическа енергия – което е почти три пъти повече.
Ford има своя собствена богата история във Ф1: двигателят Ford-Cosworth DFV е легендарен, като донася победа на Джим Кларк в първото си участие в Гран при на Холандия през 1967 г., след което спечели още 154 състезания за световното първенство и остана в употреба във Ф1 до 1983 г. Новият двигател Red Bull Ford има впечатляваща родословна книга.
Лоран Мекис: „Екипът свърши невероятна работа, за да бъдем тук днес и да имаме възможността да отидем на тестовете в Барселона с нашата собствена кола и наш собствен двигател за първи път в историята. Това е резултат от усилията на 2000 души в Red Bull Technology Campus, най-талантливата група, която можете да намерите, и те работиха заедно, за да ни доведе до този момент. Това е началото на едно изключително вълнуващо пътуване за всички нас и ще излезем на пистата като едно цяло – едно шаси и един двигател на Red Bull.“
На сцената Бил Форд, изпълнителен председател на Ford Motor Company, каза: „Преди 125 години моят прадядо, Хенри Форд, спечели състезание точно тук, в Детройт, което помогна за стартирането на Ford Motor Company. Ford има история в историята на Формула 1 и сега сме тук, за да напишем следващата глава с Red Bull.“
Като подходящо почитание на духа на иновациите и приключенията, първият двигател на Red Bull Powertrains е обозначен с DM01 в чест на Дитрих Матешиц, който бе начело на решението на Red Bull да стане производител на двигатели.
Можеш да гледаш отново цялото събитие тук.