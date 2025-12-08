Първи подиум във Формула 2

Миналата седмица в Гран при на Катар - в дебютното си състезание за отбора на Campos Racing във Формула 2 - Българският лъв грабна първите си точки, финиширайки на седма позиция.

Тази седмица радостта беше още по-голяма, защото българската надежда успя да се качи на подиума заедно със съотборника си Арвид Линдблад. Така от първите си два състезателни уикенда във Ф2 Никола Цолов вече има 12 точки за общото класиране.

