F2
Първи подиум във Формула 2
Никола Цолов застана на челната трета позиция при връчването на трофеите в спринтовото състезание в Абу Даби тази събота.
Миналата седмица в Гран при на Катар - в дебютното си състезание за отбора на Campos Racing във Формула 2 - Българският лъв грабна първите си точки, финиширайки на седма позиция.
Тази седмица радостта беше още по-голяма, защото българската надежда успя да се качи на подиума заедно със съотборника си Арвид Линдблад. Така от първите си два състезателни уикенда във Ф2 Никола Цолов вече има 12 точки за общото класиране.
С това си участие Никола имаше възможността да се подготви за това какво следва от другия състезателен сезон, тъй като разликата между Ф3 и Ф2 е огромна. Той за пореден път доказа таланта си и възможностите, които тепърва ще демонстрира.