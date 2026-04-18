Red Bull Dance Your Style Qualifier Sofia 2026 вече има своите победители
На 17 април, точно в 18:00 ч., започна първата квалификация на Red Bull Dance Your Style 2026, която в края на вечерта обяви своите победители.
Eнергията беше жестока, аплодисментите не спираха, а накрая публиката реши. Първото място спечели Павел Тодоров (Pafilincho), който прояви невероятна креативност и талант. На второ и трето място до него застанаха Алекс Агостини и София Моллова, които пребориха огромната конкуренция и спечелиха публиката.
Тримата си заслужиха мястото на националния финал на Red Bull Dance Your Style 2026, който ще се проведе на 17 май в Пловдив. Там те ще се изправят срещу едни от най-добрите, но само един ще спечели и ще има възможността да представи България на Red Bull Dance Your Style World Final, който тази година ще се проведе в Цюрих, Швейцария. Може да купиш билети за националния финал тук.
А дали не си точно ти големият победител? Може да се включиш в Red Bull Dance Your Style Qualifier Plovdiv и да покажеш твоите танцови стъпки.