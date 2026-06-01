Виктор Николов триумфира в Red Bull Kart Fight

След зрелищен и изключително оспорван финал на 31 май пред Национален стадион „Васил Левски“ в София, Виктор Николов завоюва първото място в Red Bull Kart Fight, надделявайки в напрегната надпревара до последните метри. Георги Ванков финишира втори, а Константин Кирчев допълни подиума с трето място, оформяйки силна тройка в едно от най-динамичните издания на събитието досега.

Финал © Ivaylo Donchev

Битката за победата беше изключително оспорвана, с множество обрати до последната обиколка и минимални разлики между лидерите – тест за умения, концентрация и нерви от стомана.

Виктор Николов © Ivaylo Donchev

Голямата награда за победителя ще отведе Виктор Николов право в света на професионалния моторен спорт. Той си спечели възможността да посети легендарната писта Red Bull Ring в Австрия, където ще има шанса да се качи зад волана на болид от Formula 4 заедно с българската звезда във Formula 2 Никола Цолов.

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Самият Никола Цолов беше специален гост на финала и добави допълнителна доза скорост към събитието с демонстрационна обиколка на трасето, която взриви публиката. В края на събитието той лично връчи наградите на победителите, превръщайки момента в незабравимо преживяване за всички участници и зрители около трасето.

Naum Shopov and Nikola Tsolov © Ivaylo Donchev Nikola Tsolov © Ivaylo Donchev Nikola Tsolov 2 © Ivaylo Donchev

Към екшъна се присъедини и световноизвестният стънт моторист Арас Гибиеза, който впечатли зрителите със зрелищно шоу, изпълнено с контрол, техника и смелост на ръба на възможното.

Арас Гибиеза © Ivaylo Donchev

Със скорост, шоу и битка до финала, Red Bull Kart Fight доказа, че не е просто състезание, а платформа за любителите пилоти и сцена за незабравими емоции.