За първи път! Пилот каца и излита от движещ се влак

Touch down complete © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Дарио Коста осъществява първата в света двойна авиационна маневра в Афионкарисар, Турция, като каца със своя Zivko Edge 540 върху товарния влак, движещ се с максимална работна скорост, преди да излети отново.

15 февруари 2026 г. е датата, която със сигурност ще бъде запомнена, както от Дарио, така и от всички нас.

Приземяването върху влака беше един от най-трудните и изискващи проекти в кариерата ми. Dario Costa

Пътят към случването

The planning phase of Train Landing was absolutely key to its success © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Естествено, подобно сложно постижение не би могло да бъде осъществено без месеци на планиране и тестване. Подготовката започва в началото на 2024 г., когато инженерните и летателните екипи разработват симулации и провеждат контролирани тестове, за да възпроизведат динамиката на кацането.

Преди изпълнението в Турция, в сътрудничество с Rimac Automobili, в Пула, Хърватия, е тестван подобен сценарий на подвижна платформа. Използвайки изцяло електрическия си хиперкар Nevera R като прецизна подвижна платформа за сравнение, Коста усъвършенства своето подреждане и времето за реакция.

Тъй като непрекъснатите тестове в реални полетни условия на движещ се влак не са възможни, усъвършенстваните симулационни технологии и контролираните репетиции на земята са от решаващо значение за успеха на проекта.

The calculations required were extensive © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Знаково постижение в авиацията

An aviation world-first in action © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Кацането и излитането на движеща се платформа бележи значителен напредък в аеродинамиката и координацията на пилотите. Извършването на това при пълна скорост на влака показва как внимателното планиране на данните и прецизното пилотиране могат да разширят границите на контролирания полет в нетрадиционни условия.

„След като прелетях през тунел, продължавах да се питам какво може да бъде по-голямо предизвикателство – но кацането на движещ се влак, на място, което едва се вижда, разчитайки изцяло на усещането за вятъра, изисква съвсем друго ниво на концентрация. Гордея се, че променихме определението за това, което е възможно в авиацията.“, споделя Дарио Коста.

Вдъхновено от Турция: От тунел до влакова платформа

Türkiye has been a happy hunting ground for Costa © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

След като през 2021 г. извършва полет през два магистрални тунела близо до Истанбул – Коста се връща в Турция, за да тества нови концепции в авиацията. Виждайки носталгичен пътнически влак в Карс, той се вдъхновява да обмисли неконвенционални начини за кацане извън статични среди.

Проучвания определят Афионкарахисар като идеалното място за контролирано и безопасно изпълнение на проекта, благодарение на подходящата железопътна инфраструктура, експлоатационните условия и географското положение.

И така мечтата му става реалност!