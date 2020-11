Ser campeón es un sueño cumplido. Estoy listo y tengo el nivel necesario para ir afuera y lograr lo que todavía no ha logrado un ecuatoriano: traer el título internacional a la casa.

¿Qué se siente finalmente convertirse en campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos?