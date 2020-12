Minos: “Plata y miedo son dos cosas que nunca he tenido”

Minos vs Neón – Final

Minos de Bolivia fue uno de los campeones nacionales del 2019 que se quedó sin competir en la Internacional de aquel año por problemas de visado, la misma suerte tuvo el dominicano Shield Master.

Sin embargo, así como la vida y el fútbol, el freestyle también te da revanchas. Por este motivo ambos campeones nacionales del 2019, tuvieron el paso directo para la Internacional de este año.

El boliviano sabe que no es uno de los favoritos para llevarse el título, pero está convencido que su participación dará que hablar, incluso se ve integrando el podio.

Hoy tuvimos el agrado de conversar con Minos y nos asegura que no le teme a ningún rival. Este sábado, tiene una nueva oportunidad para cambiar la historia, ¿lo logrará?

Minos © Yessica Cosio / Red Bull Content Pool

No competiste en 2019 y no tuviste la opción de defender tu título este año, ¿cómo llegas a esta Final Internacional?

De verdad, que a pesar de no poder revalidar mi título, llego con la satisfacción de que todo salió bien gracias a Dios. Todo salió como debió salir. Ahora vengo con más ilusión que la que tenía el año pasado, que no pude competir. Llego con más ganas, con más esperanza, con más todo.

¿Cómo te sentiste tras no poder participar en la Internacional del año pasado?

En ese momento yo estaba atravesando una dificultad en mis estudios. Entonces, mi madre me enseñó que todo pasa por algo, que todo tiene un por qué y un para qué. Entonces, al momento que yo vi que no podía viajar (a España) por el tema de la visa. Yo dije que eso tenía sus razones y el tiempo me las iba dar. Este año me dijeron vas (a la Internacional) y yo me sentí muy emocionado porque siento que ahora estoy mucho mejor.

Tienes casi un año sin competir, ¿cómo evalúas tu nivel actual?

Llego con un poco de preocupación porque algunos han tenido participación en FMS y en alguna que otra competencia en varios países. En cambio en mi país, recién hace unas dos semanas se activaron los eventos. Entonces, yo a pesar de tener un año de ventaja (de clasificado) en comparación a los demás competidores, también es una desventaja porque no he estado activo. He tenido que ingeniármelas para entrenar, claro que no es lo mismo que competir. Llego con lo que tengo y voy a dar todo de mí.

Tu vestimenta de la última Final Nacional de Bolivia 2019 rompió con todo los estereotipos del rapero “tradicional”, ¿sientes que fue así?

La verdad, siento que ese estereotipo en mi país no nos ha beneficiado, sabes. Porque la gente al ver a alguien con la ropa y la polera ancha lo asocian con maleantes, drogos. O sea, todo lo malo de la sociedad, lo eras tú por andar vestido de ancho. Entonces, no es que yo no haya pisado la calle, pero siento que eso no me representa realmente. Para la Nacional llevé lo que me representa. Soy un tipo muy friki, en ese aspecto, me gustan mucho los animes, algunos dibujos y videojuegos. Pokémon es uno de mis favoritos, y yo dije voy con esta ropa.

Minos © Yessica Cosio / Red Bull Content Pool

¿Qué opinas de esta Internacional llena de bicampeones nacionales? ¿Cómo ves el nivel de tus rivales?

La verdad, es que una vez que estemos ahí somos uno contra uno, no hay campeones, no hay bicampeones, no hay nada. Yo siempre digo que plata y miedo son dos cosas que nunca he tenido. Entonces, vamos a darle.

¿Te ves con el título?

Para ser honesto, yo siento que si estoy en el mejor de mis momentos, concentrado, me veo llegando al podio. No te puedo decir si primero, segundo o tercero, pero me veo llegando al podio como sea.

¿Te sientes en tu mejor momento?

Actualmente, no. No me siento como el año pasado en la Final Nacional, pero me siento con más ganas, con más feeling. Muchas veces para ganar, eso es lo que hace falta.

¿Te juega a favor o en contra la ausencia de público?

A favor, soy una persona que aún no domina los nervios para estar frente a 10 mil personas. En mi país, los eventos son máximo de 150 a 200 personas. Entonces, saltar de ese número a 10 mil personas, que son más o menos, los que van a la Internacional es un paso muy grande. Para mí es mucho mejor (batallar sin público).

¿Con quién te gustaría enfrentarte?

No tengo miedo de escoger a alguno o de que me escojan. Si me dicen con quién me gustaría batallar, yo digo que con cualquiera. Pero así de gusto, gusto, sería un honor batallar con Tata. Me gusta mucho lo que hace Tata, como rapea. Así que me gustaría batallar con él si es que tengo la oportunidad.

¿Qué mensaje les darías a tus compatriotas previos a la Final Internacional?

Que confíen, solamente eso. Que confíen en su representante en todos los eventos, no solo en Red Bull. Aquella persona que compita fuera del país en nombre de Bolivia, los representa a ellos. Entonces, hay que confiar.