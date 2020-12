Llegó el momento de disfrutar de algunas de las mejores películas de mountain bike . Disfruta del deporte de bicicleta de montaña con una selección de películas que puedes ver gratis en streaming en Red Bull TV o descargar.

The Old World

The Old World – tráiler

Realizada por los reconocidos cineastas de bicicletas de montaña The Tillmann Brothers, The Old World es un lanzamiento por tiempo limitado que podrás ver en Red Bull TV solo durante 48 horas a partir del 4 de diciembre. La película sigue al ciclista Bless Amada en un viaje por un mundo de imaginación que abre los sueños más salvajes del ciclismo en toda Europa. Siete países, 15 corredores, ocho nacionalidades y ocho disciplinas diferentes aparecen en la película. Cada segmento de país retrata una cierta disciplina y mentalidad para mostrar la cultura de conducción diversa y los paisajes contrastantes de Europa. Mira el avance de arriba por ahora mientras esperas la película completa el 4 de diciembre.

Visión

Filmska preporuka: VISION

Veronique Sandler, ex corredora de descenso de la Copa del Mundo, es una gran defensora de la participación femenina en el ciclismo de montaña, y en Visión muestra lo que puede ser el futuro de las mujeres en el deporte fuera del ámbito de las carreras. Visión documenta el viaje de Sandler para hacerse un lugar en la industria de la bicicleta de montaña lejos de la competencia como freerider. Sandler da vida a esta visión como líder creativo en la construcción de una nueva línea de bicicletas de freeride en Revolution Bike Park en Gales. En esa construcción, se inspira en el ciclismo de montaña en la calle, el dirt jump y el freeride, así como en sus héroes de la equitación, tanto hombres como mujeres.

Protagonistas: Veronique Sandler, Martin Söderström, Brendan Fairclough, Tahnée Seagrave, Casey Brown, Matt Jones, Joey Gough y Vaea Verbeeck.

Return to Earth

Return to Earth

Return to Earth se trata de capturar esos momentos que todos sentimos, la libertad de estar en una bicicleta, divertirse con amigos y montar en el presente. La película reúne a algunas de las personalidades más importantes del ciclismo de montaña, desde los mejores atletas del deporte hasta talentos emergentes, ubicándolos en diversos entornos y terrenos donde los ciclistas no solo muestran sus habilidades, sino también la belleza de su entorno. Los lugares que aparecen en la película incluyen el terreno de otro mundo de Utah, las exuberantes selvas costeras de Oahu en Hawai, los senderos del bosque de Squamish en Canadá y las remotas montañas de la Patagonia.

Protagonistas: Brett Rheeder, Thomas Vanderham, Casey Brown, Matt Hunter, Reed Boggs, Ryan Howard, Joey Schusler, Thomas Genon, Brandon Semenuk, Carson Storch, Emil Johansson, Jackson Goldstone, Jakob Jewett.

Going In

Going In

El largometraje de Trek Bikes, Going In, ofrece una visión única del mundo de las carreras profesionales de bicicletas de montaña. Sigue a Trek Factory Racing y a los atletas de bicicleta de montaña en sus listas de descenso, cross-country y enduro durante la temporada 2019. Las decisiones que toma un atleta o cómo entrenan y manejan sus vidas pueden tener un impacto directo en las carreras al más alto nivel. Observa cómo los ciclistas de Trek equilibran las presiones de las carreras de bicicletas, pero también mantienen las cosas divertidas.

Protagonistas: Reece Wilson, Charlie Harrison, Kade Edwards, Ethan Shandro, Emily Batty, Jolanda Neff, Anton Cooper, Evie Richards, Ellen Noble, Katy Winton, Ruaridh Cunningham, Pedro Burns.

Life Cycle

Life Cycles

Esta película visualmente impactante cuenta la historia de una bicicleta de montaña desde su creación hasta su destrucción con paisajes dramáticos e implacables donde vemos estos mismos temas desarrollarse en la naturaleza. Los ciclos de vida es donde los ciclistas de montaña profesionales, los cineastas y los creativos se unen para celebrar la historia de la bicicleta. Mientras se exhibe una conducción progresiva y un paisaje impresionante, la narración que invita a la reflexión y la filmación fenomenal de Life Cycles comparten la profundidad de la cultura del ciclismo de montaña.

Protagonistas: Graham Agassiz, Mike Hopkins, Matt Hunter, Cam McCaul, Brandon Semenuk y Thomas Vanderham.

Reverence

"Reverence" una película de MTB

El miedo es una emoción común que sienten la mayoría de los atletas cuando participan en el deporte elegido. En el ciclismo de montaña, los ciclistas se ponen en situaciones que crean miedo. Solo superando el miedo pueden superar los límites de su conducción y tener éxito. El miedo también puede convertirse en un poderoso motivador. Esta película explora la psique de ocho atletas de élite en bicicleta de montaña de las disciplinas de descenso y freeride en un intento por comprender sus miedos internos, dónde se origina el miedo y qué hacen para controlarlo. Espere una marea de emociones mientras la película lo lleva a un viaje de los pensamientos más íntimos de estos atletas al participar en un deporte que aman pero que también temen.

Protagonistas: Darren Berrecloth, Gee Atherton, Dan Atherton, Rachel Atherton, Cam McCaul, Tyler McCaul, James Doerfling, Matt Macduff.

Encouraged: Courage Adams vuelve a casa

Encouraged

A los 12 años, Courage Adams comenzó a montar BMX. A los 16 años se convirtió en profesional, tomó el mundo del BMX por asalto y aprovechó al máximo la audaz mudanza de sus padres a España. Ahora, vuelve a sus raíces en Nigeria. También puede obtener la inspiradora historia detrás de los pioneros de la naciente escena del BMX en Lagos, Nigeria, en la película precuela BMX Nigeria.

The Moment

The Moment

Los orígenes del ciclismo de montaña freeride se exploran en esta película del atleta y cineasta canadiense de ciclismo de montaña, Darcy Hennessey Turenne. La película nos lleva a los bosques de la Columbia Británica en Canadá y cuenta la historia del freeride a través de la aventura en busca de ciclistas y tomadores de riesgos que buscaban encontrar nueva tierra y terreno para montar y probar los límites de esas primeras bicicletas de montaña. Estos ciclistas cambiaron el curso del ciclismo de montaña para siempre, y se celebran con razón en esta película.

Protagonistas: Brett Tippie, Wade Simmons, Richie Schley, Dan Cowan, Greg Stump. Graham Agassiz.

Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

EMIL – Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

Every Mystery I've Lived: The Next Chapter es el documental de seguimiento de Every Mystery I've Lived de 2019. La película original contaba la historia del viaje de la vida de la estrella de slopestyle Emil Johansson después de que le diagnosticaran una enfermedad auto inmune que amenazaba con descarrilar su carrera, y luego su increíble camino para recuperarse de eso. Cada misterio que he vivido: el próximo capítulo retoma la historia mientras Johansson intenta mantenerse al tanto de su enfermedad auto inmune de cara a la temporada 2020. Se sumerge en todo lo que ha pasado, tanto en la batalla física como mental para volver a la cima de su juego.

EMIL – Every Mystery I’ve Lived

Builder

El director Scott Secco captura el oficio de la construcción de senderos a través de los ojos de algunos de los mejores ciclistas de MTB y los constructores más respetados. Más que palear tierra, estos artesanos esculpen senderos fluidos al detectar matices clave en la tierra.

Protagonistas: Aaron Chase, Brian Lopes, Chris Kovarik, Jackson Goldstone, Ryan Berrecloth y muchos más ...

UnReal

UnReal

Todos sabemos que andar en bicicleta es la actividad perfecta para escapar por unas horas y liberar la mente de cualquier cosa. Unreal es una película que celebra la necesidad de liberarse de los confines de la realidad y, en cambio, aventurarse en un mundo sin límites donde todo es posible. La película nos transporta a un mundo de fantasía donde los ciclistas de montaña pueden explorar el potencial ilimitado de su conducción con hermosos paisajes, montañas y bosques mágicos como telón de fondo.

Protagonistas: Brandon Semenuk, Brett Rheeder, Cam McCaul, Graham Agassiz, Thomas Vanderham, Brook Macdonald, Finn Iles, James Doerfling y Tom van Steenbergen.

Motive

¿Qué es lo que motiva a un profesional del mountain bike para darlo todo un día tras otro? El film que nos ocupa se hace esta pregunta al seguir los pasos de los miembros del equipo Coastal Crew de la Columbia Británica. Los riders aseguran que el mountain bike se ha convertido en una parte fundamental de sus vidas. Además, ponen de manifiesto la ambición que les lleva a ir siempre más allá.

Protagonistas : Dylan Dunkerton, Curtis Robinson, Matty Miles, Finn Iles, Garret Mecham y Matt Hunter.

Etnies: Chapters

Adéntrate en un viaje con los cineastas Will Stroud y Mike Manzoori, quienes se reúnen con algunos de los mejores riders de BMX para rodar en los lugares más espectaculares del planeta. La película se filmó en 15 países diferentes a lo largo de tres años.

Protagonistas : Chase Hawk, Aaron Ross, Tommy Dugan, Chase Dehart, Ben Lewis, Devon Smillie y Nathan Williams.

Kilimanjaro: Mountain of Greatness

Kilimanjaro: Mountain of Greatness

Los legendarios riders de trial , Hans Rey y Danny MacAskill , se embarcan en una aventura inolvidable. Nada menos que intentar ascender el Kilimanjaro (Tanzania) en mountain bike. Freeride Entertainment los acompañó durante la gesta y filmó este increíble documental de 25 minutos.

Protagonistas : Hans Rey, Danny MacAskill y Gerhard Czerner.

A Mountain Biker's Hunt for Glory

El gran estilo de Nino Schurter © Bartek Woliński

Nino Schurter es probablemente el mejor rider de cross-country de la historia. Este film recoge su aventura en las Olimpiadas de Río y su lucha por conseguir la medalla de oro. Detrás del famoso atleta hay un ser humano y el camarógrafo Christophe Margot nos muestra el lado más íntimo de Schurter.

Protagonista : Nino Schurter.

North of Nightfall

North of Nightfall

El Círculo Polar Ártico no suele estar asociado con el deporte del mountain bike hasta que se le ocurrió a Darren Berrecloth realizar una expedición que tituló North of Nightfall. La Isla Axel Heiberg es el objetivo, donde el equipo va a descubrir un terreno virgen para las bicis. Las difíciles condiciones climatológicas junto con lo escarpado del terreno pusieron a prueba a hombres y a máquinas.

Te puedes descargar el vídeo titulado North of Nightfall en Google Play , Apple iTunes o en Amazon .

Protagonistas : Darren Berrecloth, Cam Zink, Carson Storch y Tom van Steenbergen

Revel in the Chaos

Brandon Semenuk revoluciona el mountain bike. Revel in the Chaos muestra a Brandon yendo más allá del límite. No exageramos cuando decimos que esta película contiene el mejor freestyle que se ha hecho nunca con una bici de montaña.

Not Bad

Aquí se narra una aventura épica. La historia de siete valientes riders provenientes de los cuatro rincones del planeta que se reúnen en una ciudad que se encuentra en el fin del mundo. La historia no tiene ni principio ni final, pero entre medias suceden unas cuantas cosas. Verás peleas de anguilas… Sí, no te mentimos… peleas de anguilas. Así que no te pierdas esta película. ¿Por qué? Porque resume 30 días de payasadas en bici en Nueva Zelanda.

En el reparto se encuentran los siguientes atletas: Brandon Semenuk, Brook Macdonald, Brett Rheeder, Cam McCaul, Andrew Shandro, Rene Wildhaber y Ryan Howard.

Not2Bad

La continuación de Not Bad corre a cargo de Anthill Films. Se trata de una dosis doble de freestyle épico y payasadas en el campo español.

En el reparto se encuentran los siguientes atletas: Rachel Atherton, Brett Rheeder, Cam McCaul, Brandon Semenuk, Ryan 'R-Dog' Howard, Casey Brown, y muchos más.

Ice 2 Ice: El nuevo reto de Michael Strasser

Filmska preporuka: Ice 2 Ice

Comenzando en Alaska, Michael Strasser pedaleó desde la punta de América del Norte a través del ecuador hasta la Patagonia, al final de América del Sur. Su viaje abarcó más de 23.000 km (14.000 millas), a través de colinas y valles y todo tipo de terrenos.