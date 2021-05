Para Armand Duplantis, nem o céu é o limite

Parte desta história Armand Duplantis Sweden Veja o Perfil

O salto com vara é uma das provas mais técnicas e imprevisíveis do atletismo. São muitas as variáveis que se põem como obstáculos aos atletas além da altura do sarrafo a ser superado. Seja a sequência das passadas antes do salto, a escolha correta da vara ou mesmo a velocidade do vento, tudo isso pode determinar o resultado. Mas se nesta competição estiver participando o sueco Armand Duplantis , uma coisa é certa: ele provavelmente terminará como vencedor.

Não é exagero apontar Mondo Duplantis , como ele é chamado, como o maior fenômeno da nova geração do atletismo mundial. O garoto de 21 anos, que nasceu em Lafayette, nos EUA, parece ter nascido para brilhar em uma modalidade que não permite erros.

Atual recordista mundial indoor (pista coberta) e ao ar livre, na verdade é que Duplantis vem trilhando um roteiro de sucesso desde a infância. Sim, acredite, o pequeno Mondo começou a ter contato com a modalidade quando tinha apenas quatro anos, muito por influência do pai, Greg, ex-atleta americano do salto com vara . A mãe, Helena, uma ex-atleta sueca do heptatlo e do vôlei, também ajudou a despertar o gosto pelo esporte. A paixão foi tamanha que construíram no quintal uma caixa de saltos para ele praticar.

Os resultados não demoraram a aparecer, tanto que, aos 7 anos, estabeleceu o recorde mundial da sua categoria, com um salto de 3,86 metros. A partir daí, novas marcas foram superadas.

Após bater o recorde mundial júnior indoor em 2018, com 5,83 metros, Duplantis passou a atrair a atenção do mundo do atletismo. Naquele mesmo ano, uma nova marca histórica, quando cravou o quarto melhor salto da história no Campeonato Europeu, 6,05 metros. Na temporada seguinte, um mês antes de completar 20 anos, assegurou o vice-campeonato mundial em Doha, no Qatar, e seu lugar definitivo entre as estrelas do salto com vara.

Mas ainda faltava a consagração do garoto sueco, que estava reservada para 2020. Em fevereiro, em Torun, Mondo igualou o recorde mundial do francês Renaud Lavillenie, com 6,17 metros, em uma prova indoor - uma explicação: desde 2014, a World Athletics, responsável pelo esporte, aceita como recorde mundial no salto com vara marcas obtidas tanto ao ar livre como em pista coberta).

Uma semana depois, em Glasgow, Duplantis cravou 6,18 metros e deixou o francês para trás. Entrou assim para a história.

"É injusto pensar que vou quebrar o recorde toda vez que competir. Não penso muito nisso. Além disso, você não precisará de recordes para ganhar todos os prêmios. Vencer é sempre meu objetivo. Portanto, se tiver energia sobrando, aumentarei um pouco a altura da barra", disse Duplantis em entrevista ao site da World Athletics.

Mas como aparentemente nem o céu é limite para o sueco, ele resolveu superar até a maior lenda do salto com vara, o ucraniano Serguei Bubka. Entre o final dos anos 80 e começo dos 90, Bubka, então competindo pela extinta União Soviética, dominou a prova. Corre uma lenda no atletismo que até para faturar mais nos cachês dos meetings, ele quebrava seu recorde centímetro por centímetro.

Até que as marcas fossem unificadas, o maior registro no salto com vara em uma prova ao ar livre pertencia justamente a Bubka, que em 1994 ultrapassou 6,14 metros. Desde então, ninguém chegou perto de superar este feito. Só esqueceram de avisar Mondo Duplantis disso.

No dia 17 de setembro de 2020, em Roma, sem presença de público por causa das restrições sanitárias globais, o suecao tornou-se definitivamente o maior atleta do salto com vara em todos os tempos. Uma incrível marca de 6,15 metros que talvez só possa ser mesmo superada pelo próprio sueco. Quem sabe a Olimpíada poderá testemunhar a história do atletismo ser escrita novamente por Armand Duplantis .

