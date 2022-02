Com 'foco novo', Mondo Duplantis mira em mais glórias

Até 2021, Duplantis usava lentes de contato para competir. Embora já estivesse acostumado, a possibilidade de algum imprevisto acontecer em pleno salto lhe causava certa apreensão. Ficar sem as lentes também não era uma opção, pois a visão embaçava facilmente. "No dia seguinte ao procedimento, parecia que acordei em um mundo novo. Tudo é tão fácil agora", contou Mondo, em entrevista ao jornal sueco Aftonbladet.

Armand Duplantis agora enxerga o caminho do sucesso com mais clareza 👀🥇

Quatro meses depois, em julho, Mondo buscará seu segundo mundial, desta vez outdoor (ar livre), em Eugene, nos Estados Unidos. Essa será a sua terceira participação no torneio e oe meta é superar o segundo lugar conquistado em Doha, no Qatar, em 2019.

O objetivo é vencer tudo o que for possível. Quero ser o maior saltador com vara de todos os tempos

