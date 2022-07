Quarteto fantástico: quem brilhou no Mundial de Atletismo

Foi uma semana especial em Eugene . A cidade no estado americano do Oregon foi sede da primeira edição do Campeonato Mundial de Atletismo em território americano. O evento reuniu mais de 1,7 mil atletas de 179 países e, lógico, teve momentos de brilho intenso de alguns competidores. Aqui estão quatro deles.

01 Armand 'Mondo' Duplantis

Suécia | Salto com vara | 22 anos

Mondo tem se especializado em quebrar os próprios recordes © Sophie Odelberg / Red Bull Content Pool

O astro sueco segue mostrando que não conhece limites no salto com vara . Em Eugene, Armand Duplantis quebrou o recorde mundial pela segunda vez no ano, desta vez saltando 6,21 metros, 1 centímetro acima da sua marca anterior, de março. Mondo também tornou-se o primeiro homem a saltar 48 vezes acima de 6 metros, superando a lenda ucraniana Serguei Bubka, que superou a marca em 46 oportunidades. Por fim, o ouro em Eugene representou a tríplice coroa: tem agora os títulos olímpico e dos mundiais ao ar livre e indoor.

Mais que o recorde, era essa vitória que não saia da minha cabeça Armand Duplantis

02 Pedro Pichardo

Portugal | Salto triplo | 29 anos

Pedro Pichardo inaugurou nesta temporada a coleção de medalhas em mundiais © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Assim que finalizou sua primeira tentativa no salto triplo , o cubano naturalizado português Pedro Pichardo aguardava com ansiedade a marca que seria registrada no placar. Ao ver 17,95 metros, olhou para a arquibancada com a certeza da vitória. Com aquela marca, assumiu a liderança na final para não perder mais. Enfim, o sonhado título estava nas suas mãos. Embora já fosse campeão olímpico, em Mundiais tudo o que tinha eram duas medalhas de prata, em 2013 e 2015.

Tudo o que eu queria era abrir forte a prova e ter tranquilidade. E assim aconteceu

03 Mutaz Barshim

Qatar | Salto em altura | 31 anos

Ele é o cara! 🔥 Mutaz Barshim tem sobrado nas disputas do salto em altura © Richard Heathcote / Getty Images / Red Bull Content Pool

Mutaz Barshim é dono de uma das maiores hegemonias do atletismo atual. E o primeiro atleta a conseguir três títulos mundiais seguidos no salto em altura . O catari superou o sarrafo a 2,37 metros, mesma marca que lhe deu o ouro olímpico no ano passado. Antes de chegar a Eugene, sofreu para entrar em forma depois de se lesionar. Foram duas provas na temporada até o evento no Oregon. E não tinha passado de 2,30 metros em nenhuma delas.

Foi uma caminhada muito difícil até esta vitória. Três títulos mundiais seguidos é um sonho Mutaz Barshim

04 Nafissatou Thiam

Bélgica | Heptatlo | 27 anos

Por falar em hegemonia, Nafissatou Thiam tem dominado a prova mais dura do atletismo feminino. voltou a festejar uma grande conquista. A bicampeã do heptatlo agora é também bicampeã mundial do evento, além de ter ainda uma prata. O custo para chegar a esta glória foi alto. Semanas antes do campeonato mundial, a atleta belga ainda não tinha certeza se conseguiria competir em Eugene, por causa de dores nas costas. Algo muito complexo para uma disputa que envolve sete provas e premia a atleta mais completa.

Em alguns momentos quase desisti. Mas o que fiz aqui foi incrível, uma grande recompensa Nafissatou Thiam

