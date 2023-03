Como Mondo Duplantis virou o maior da história no salto com vara

Quebrar recorde mundial é algo fora do normal pra quase todos os atletas do mundo. Pro Armand Duplantis é apenas a rotina de mais um dia de trabalho. Em um intervalo de apenas três anos, o maior fenômeno do atletismo na atualidade já estabeleceu a melhor marca da história do salto com vara seis vezes. Seis. A mais recente delas em uma prova indoor na França, quando ultrapassou o sarrafo a 6,22 metros, um centímetro acima do recorde anterior, que já era dele.

Hegemônico e tecnicamente impecável, Mondo, como Duplantis é chamado, já fez tanto que nem precisou pedir licença para assumir uma cobiçada cadeira: a de melhor atleta do salto com vara em todos os tempos. E ele tem apenas 23 anos.

Armand Duplantis detém o recorde mundial, com 6,22 metros © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

A história é sua, Mondo!

Os números não deixam dúvidas: Armand Duplantis é o maior de todos os tempos no salto com vara. E não apenas pelo impressionante recorde de 6,22 metros, que, ao que tudo indica, vai cair nos próximos anos. Desde que tomou o posto do ídolo Renaud Lavillenie, em fevereiro de 2020, com um salto de 6,17 metros, o sueco melhorou a marca em um centímetro em outras cinco ocasiões.

Neste ponto, ele repete a trajetória do ucraniano Serguei Bubka, que competindo pela extinta União Soviética, começou a dominar a prova em 1985, quando foi o primeiro homem a saltar 6 metros.

Bubka elevou o recorde até 6,14 metros, em 1994, sempre melhorando em um centímetro a cada vez que batia sua própria marca. Em 2014, acabou superado por Lavillenie. A única vantagem que Bubka ainda tem para Duplantis foi ter quebrado o recorde 12 vezes, contra seis do sueco.

Já em conquistas, pouco há o que o Mondo ainda não alcançou. Campeão olímpico e com dois mundiais (indoor e ao ar livre), além de recordista mundial, falta a ele apenas o recorde olímpico (6,03 metros), feito que pertence ao brasileiro Thiago Braz, campeão na Rio-2016.

Talento precoce

"Mondo quer mais do que recordes. Ele quer melhorar o esporte. É muita coisa, mas sei que ele pode conseguir". A frase de Greg Duplantis, pai e treinador, carrega a confiança de quem viu nascer desde cedo um talento raro para o esporte. Ex-saltador de vara, Greg construiu uma pequena caixa de saltos no quintal da casa, em Lafayette (EUA), onde o pequeno Armand, com menos de 4 anos, começou a arriscar os primeiros saltos.

"Ele aprendeu muito rápido, foi chocante. Ficou obcecado pelo esporte", relembra a mãe Helena, uma ex-heptatleta sueca que cuida da parte de condicionamento físico de Mondo.

A coisa ficou mais séria aos 18 anos, em 2017, depois que Duplantis venceu uma competição escolar sub-20 em Nova York, com uma marca excelente para a idade, 5,72 metros. Passou a ser convidado para grandes meetings internacionais e conseguiu índice para o Campeonato Mundial de Londres naquele mesmo ano. Com dupla nacionalidade, decidiu adotar a Suécia nas competições.

Tá no DNA: pais de Duplantis foram atletas © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Foi em 2018, porém, que Duplantis deu o salto definitivo para virar um gigante no esporte. Ao vencer em Berlim o Campeonato Europeu,com 6,05 metros, ele ultrapassou pela primeira vez na vida a marca de 6 metros. "No salto com vara, os 6 metros são o limite que separam os grandes saltadores dos lendários", diz. Desde então, ele já passou o sarrafo além desta marca mais de 30 vezes.

Por isso, ninguém deve estranhar quando Mondo afirma que reescrever o livro dos recordes não é algo que o deixa preocupado. "A pressão realmente não parece mais a mesma para mim. Provei muito nos últimos anos, especialmente de 2020 para cá, e sei o tipo de atleta que sou capaz. Sei que mereço estar no lugar onde estou."

