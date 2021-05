Pedro Pichardo quer dar um salto (muito) maior que a perna

Parte desta história Pedro Pichardo Portugal Veja o Perfil

A dificuldade em falar português não diz absolutamente nada sobre Pedro Pichardo . Nascido em Cuba há 27 anos, o fenomenal atleta do salto triplo escolheu cruzar o Atlântico bem no momento em que despontava na modalidade. Deixou a Ilha para representar Portugal quando já era duas vezes vice-campeão mundial.

Pichardo ganhou o status de promessa do atletismo cubano em 2013, aos 19 anos, quando levou o ouro no Mundial Júnior de Barcelona. Em 2015, deu o pulo do gato, ao vencer nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, meses depois de ter estabelecido a terceira melhor marca da história do salto triplo, com 18,08 metros - hoje é a quinta marca na lista de todos os tempos. Uma lesão no tornozelo direito em 2016, porém, freou as perspectivas em duas competições.

Marca de 18,08 metros, batida em 2015, ainda é a melhor de Pedro Pichardo © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Fora de ação, ele não pôde disputar o Mundial indoor de Portland, mas se recuperou a tempo para a Olimpíada do Rio, em 2016. O que ninguém contava era que a junta médica da seleção cubana vetasse o atleta de competir no Brasil. A situação deu início a uma guerra declarada entre Pichardo e a federação do país.

Os desentendimentos se arrastaram até abril de 2017, quando o triplista aproveitou uma viagem da delegação cubana à Alemanha para fazer as malas e partir na condição de refugiado para Portugal. Em uma semana no país, ele assinou contrato com o Benfica e, em dezembro, tornou-se cidadão português.

Tenho muitas metas, mas gostaria de saltar acima dos 18,50 metros. Seria algo maluco Pedro Pichardo

"Cuba é um país bastante complicado pra uma pessoa de fora entender o mecanismo. Há uma política bastante estranha lá. Tentei encontrar várias opções e soluções. Meu pai [Jorge Pichardo] é o meu treinador e a federação não deixou que treinássemos juntos. O jeito foi sair", contou Pichardo ao jornal português "Tribuna Expresso".

Em 2018, já estampando a inscrição "Portugal" no peito, Pichardo manteve o alto nível e venceu os meetings de Doha e Bruxelas da Liga Diamante. Em 2019, bateu em quarto no Mundial de Doha, mas subiu ao topo do pódio na etapa de Londres da Liga Diamante, o principal circuito do atletismo mundial.

Pedro Pichardo compete no Mundial de Atletismo de Doha, no Catar, em 2019 © Jiro Mochizuki / Red Bull Content Pool

Depois de um 2020 com o calendário esportivo prejudicado, Pichardo entrou 2021 on fire. 🔥 No Europeu de salto triplo indoor disputado em Torun, na Polônia, ele saltou 17,30 metros e levou o ouro pra casa. Prévia para o que virá no Japão a partir de julho? No que depender de Pichardo, vem muito mais do que o ouro olímpico.

"Quero ganhar todas as competições de alto nível: Olimpíadas, Mundial, Europeu e Liga Diamante. Mas o meu grande sonho é bater o recorde mundial [hoje em posse do britânico Jonathan Edwards, que alcançou 18,29 metros em 1995]. É para isso que estou trabalhando", completa o ambicioso (e fominha) triplista.

