Will Claye sonha com o ouro no salto triplo e no rap

Parte desta história Will Claye United States Veja o Perfil

O currículo de Will Claye não deixa dúvidas: ele é um dos grandes da história do salto triplo . Mas o norte-americano não se contenta com o que já tem. Ainda lhe falta uma conquista no esporte e ele quer expandir o seu legado também para a música e para a moda.

A vocação de Will para o atletismo surgiu na pré-adolescência, nas pistas de corrida do colégio. Neste período, foi bicampeão estadual de salto tiplo no Arizona. Aos 18 anos, foi ainda mais longe, ficando com a medalha de ouro no forte campeonato nacional universitário e cravando o recorde júnior dos EUA, com 17,19 metros.

Will Claye é um dos principais nomes do salto triplo dos Estados Unidos © Jiro Mochizuki / Red Bull Content Pool

Em 2011, com 20 anos, fez a sua primeira aparição em um Mundial, em Daegu, na Coreia do Sul. Na disputa do salto triplo , desbancou atletas bem mais experientes e ficou com o bronze. Nada mal para quem havia acabado de sair das competições universitárias.

Mas Will precisava de uma participação de destaque em uma Olimpíada para, de uma vez por todas, sair na foto com os maiores saltadores do mundo. Em março de 2012, o americano deixou um belo aperitivo com o ouro no salto triplo no Mundial Indoor de Istambul. Nos Jogos de Londres, subiu ao pódio em duas provas: prata no salto triplo e bronze no salto em distância .

O ciclo de quatro anos até 2016 não foi dos mais produtivos ou com resultados que brilhara os olhos. Mas o maior evento do mundo é o palco dos grandes atletas, e Will Claye provou o seu tamanho: com 17,76 metros, faturou mais uma prata no salto triplo . Nos últimos cinco anos, seu maior feito foi ter saltado 18,14 metros em 2019, a terceira melhor marca de todos os tempos - até hoje, apenas seis homens saltaram acima de 18 metros.

A caminho do Japão, Will concentra as energias na preparação para ganhar a única medalha que lhe falta. Terá 30 anos e nunca antes pareceu tão pronto para finalmente conquistar seu sonho dourado.

Carreiras paralelas

Will Claye é um cara de múltiplos talentos, e isso não se refere só ao fato de ser bom em duas provas do atletismo. Paralelamente ao esporte, ele investe forte na carreira de músico e de empresário no ramo da moda. Fã de R&B e rap, ele tem um álbum lançado, "Look What You Created", de 2017, e três EP's, "West Side Story", de 2019, e "Kill Will" e "Slide for the Love", de 2020. E não pense que Will encara as batidas e o microfone apenas como um hobby.

"As pessoas podem achar que estou fazendo isso apenas para me distrair, mas não, é algo que vem da alma. Quero que minhas músicas estejam nas paradas da 'Billboard'. Musicalmente falando, quero estar no mesmo nível de caras como Drake, Kendrick Lamar e Nipsey Hussle", conta.

Em 2017, Will criou uma linha de roupas chamada Elevate, cujo lema é: "Se você não vai pra frente, vai pra trás". No caso deste medalhista olímpico e campeão mundial, os metros à frente são sempre os que mais importam.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!

Salvar Salvar Compartilhe