Aula Zero vence etapa nacional do Red Bull Basement

Melhorar a vida universitária por meio da tecnologia é o desafio dos estudantes que se inscrevem todo ano no Red Bull Basement . Em 2020, o programa recebeu 3865 inscrições, dos quais foram selecionados 35 finalistas nacionais. No Brasil, o projeto vencedor foi o Aula Zero, criado por Auana Maroni Fernandes e Luiz de França Afonso Ferreira Filho, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A ideia, que foi à votação popular e passou pela escolha de especialistas da Red Bull diante de mais de 200 projetos de todo o País, agora está em fase de desenvolvimento e, em dezembro, será apresentada numa conferência mundial virtual. "Muitos dos nossos amigos não sabiam o que estávamos fazendo e a votação nos ajudou a ter visibilidade, tivemos muito apoio de muita gente que se mobilizou para a votação", conta Auana.

Luiz e Auana, criadores do Aula Zero © Yago Nobre

O Aula Zero é uma plataforma educacional gamificada, apoiada por inteligência artificial, capaz de identificar o estado real do conhecimento de um indivíduo e sugerir as melhores estratégias de aprendizagem enquanto acompanha o progresso. "A nossa meta é contribuir para uma educação centrada nas necessidades de cada indivíduo", explica Auana. "Para além da vitória, estamos 100% comprometidos em desenvolver um bom produto, este será o grande o feito".

A ideia é que, por meio de respostas e informações, o aplicativo consiga identificar o nível de conhecimento do usuário sobre um determinado assunto. "No momento, queremos focar nas disciplinas do Enem", diz Auana. "Mas depois a tecnologia poderá ser aplicada a qualquer área de aprendizagem porque conseguiremos mapear como reter mais o aluno, se com atividades visuais, escritas ou de escuta."

O projeto está agora em fase de desenvolvimento e a dupla trabalha no Seahub Coworking, o maior coworking de Natal em metros quadrados, que tem a missão de fomentar o empreendedorismo e o ambiente de tecnologia na cidade.

Auana, estudante de História, e Luiz, estudante de Engenharia Mecatrônica, se conheceram na cidade de Wuhan, na China, em 2015 enquanto estavam estudando lá por uma bolsa de estudos. Os dois tiveram muita dificuldade de aprender chinês e começaram a conversar sobre educação. "Era um problema pra gente, pensávamos em fazer algo a respeito, mas nunca implementamos. Há dois anos começamos a falar de fazer algo e decidimos tirar do papel com a ajuda do Red Bull Basement ."

Seja curioso e conheça as pessoas que você pretende ajudar com sua solução, elas possuem todas as respostas que você busca Auana Maroni Fernandes

O Aula Zero será apresentado entre os dias 10 e 13 de dezembro ao lado de projetos desenvolvidos por universitários de mais de 20 países. "As nossas expectativas são as melhores, montamos uma equipe, estruturamos um plano e estamos trabalhando duro e sem folga desde o resultado", revela Auana. Ao final desse grande meeting, um projeto é escolhido como vencedor mundial, e deve sair do papel com o apoio da Red Bull.