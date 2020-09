Estão abertas as inscrições para o Red Bull Basement 2020

Você tem uma ideia que pode mudar a vida na faculdade ou mesmo no mundo? Então inscreva-se até o dia 25 de outubro no

Os selecionados serão escolhidos por meio de uma votação na semana de 26 de outubro. As ideias mais votadas chegarão a um painel de jurados, que elegerá a melhor para representar cada país, com base em criatividade, viabilidade e impacto. Antes de um encontro e workshop global com todos os vencedores, os times finalistas desenvolverão suas ideias com ajuda da rede Red Bull Basement , que inclui um programa de mentoria, acesso a um espaço de trabalho e microfinanciamento.