Por que Breanna Stewart é gigante no basquete e na vida

Breanna Stewart já havia conquistado todos os títulos possíveis no basquete , incluindo uma Olimpíada e um Mundial, quando notou que ainda se sentia incompleta. Dona de um talento natural raro, ela é hoje uma das melhores jogadoras do mundo, mas, apesar de tantas glórias, seu coração sabia que ainda faltava abrir uma porta.

Em 2017, um ano depois da conquista no Rio de Janeiro, Breanna decidiu escancarar um drama pessoal. Em entrevista ao site "The Player's Tribune", a ala revelou que sofreu abuso sexual de um amigo da sua família entre os 9 e 11 anos. "Fui molestada por anos. E mesmo naquela idade eu sabia que o que estava acontecendo era errado. Eu sentia que era errado. Mas era confuso também", disse.

Breanna Stewart é uma das maiores jogadoras da história do basquete dos EUA © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Foi justamente neste período na infância que Breanna se familiarizou com o basquete. Ela treinava sob a supervisão do pai, perto de casa. O esporte, naquele momento, cumpria a função de escape. "Meus pais me colocaram no esporte para me deixar ocupada. Eu era uma criança com muito tempo livre. O basquete se tornou uma espécie de espaço seguro para mim", conta.

Breanna Stewart percebeu que o depoimento por si só poderia não ser suficiente para abrir os olhos da sociedade para um assunto tão delicado. Ela então resolveu agir. Desde 2018, a ala milita a favor da ONG americana Rainn (Rede Nacional Estupro, Abuso e Incesto, em português), que luta para coibir agressão e violência sexual contra mulheres.

Além do talento para o basquete , Breanna é hoje conhecida pelo engajamento em questões sociais. Em 2020, em meio aos protestos nos EUA pelo assassinato do cidadão negro George Floyd por um policial branco, ela expressou seu desejo de que as quadras onde seriam disputadas as partidas da WNBA (a liga profissional americana) fossem pintadas com o slogan Black Lives Matters.

Não importa a sua idade, gênero, raça ou religião: lute pelo que você acredita que é certo Breanna Stewart

Encontro com o Brasil

Melhor jogadora do basquete feminino universitário dos EUA por duas temporadas seguidas, Breanna mudou a altura do sarrafo em 2014, quando integrou a seleção americana que venceu o Mundial disputado na Turquia. A ala teve pouco tempo de quadra e precisou esperar um ano para, enfim, mostrar o que era capaz de fazer com mais tempo jogando.

Aos 20 anos, com a camisa 10 às costas, ela orquestou a vitória dos EUA sobre o Brasil por 75 a 69, estreia dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. Foi a cestinha da partida, com 26 pontos, além de ter apanhado 12 rebotes. Os EUA saíram derrotados na final para o Canadá, mas Breanna deixou a competição com a cotação ainda mais alta. Sua estreia na WNBA aconteceria no ano seguinte, pelo Seattle Storm.

Hoje, aos 26 anos, Breanna Stewart não tem do que se queixar de sua ainda curta trajetória no basquete. Ela é bicampeã mundial, campeã olímpica, bicampeã da WNBA e venceu também a Euroliga, principal torneio da Europa, já que, além de Seattle, defende o UMMC Ekaterinburg, da Rússia. Coleciona prêmios de MVP aos montes. Azar de quem topar com essa gigante de 1,93 m no Japão.

+ Veja na série Change of Pace , como Breanna Stewart luta para fazer a diferença nas quadras e fora delas, inspirando as mais jovens.

Breanna Stewart

