'Big-Wave Surfing': Mergulhe em Teahupo’o com Ítalo Ferreira e Lucas Chumbo

Dez surfistas de elite trabalharam com a Apple pra criar um vídeo 3D imersivo de tirar o fôlego, que permite que você experimente as ondas selvagens do oceano como se estivesse lá. Visto pelo Apple Vision Pro, o headset de realidade virtual, o oceano ganha vida enquanto os surfistas pegam os famosos tubos de Teahupo’o, no Taiti.

Chamado de “Big-Wave Surfing”, este é o segundo episódio da série “World of Red Bull Apple Vision Pro”. Entre os surfistas que participaram estão Italo Ferreira, Molly Picklum, Kai Lenny e Lucas Chumbo.

O vídeo captura a magia do oceano e oferece aos espectadores uma experiência que só a tecnologia pode proporcionar: estar dentro do tubo de uma onda assustadora, contemplar as águas azuis e os recifes e comemorar no barco ao lado dos surfistas.

The surfers bring Teahupo’o to life in Big-Wave Surfing © Gaël Vaast/Red Bull Content Pool

“Quando você pensa em quantas pessoas sonham em ir à praia e simplesmente molhar os pés no mar, a ideia de surfar um tubo em Teahupo’o é realmente incrível”, disse Italo Ferreira. “A tecnologia pode ajudar a dar a essas pessoas uma ideia de como é essa sensação; é uma experiência realmente inesquecível.”

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01 Como foi feito o “Big-Wave Surfing”?

Filmado em 3D em 8K com um campo de visão de 180 graus e áudio espacial, “Big-Wave Surfing” foi produzido no Apple Immersive pela Salt + Air Studios, especialistas em cinematografia oceânica. As filmagens levaram várias semanas, enquanto a equipe esperava pacientemente na água pela combinação certa de ondulação, vento e luz. No momento perfeito, as imagens foram capturadas do barco, do canal e de dentro do tubo.

Tudo isso parece um trabalho divertido, mas o desafio foi imenso. “Filmar no Apple Immersive realmente nos exigiu muito como cineastas. A ondulação, o vento e o clima tinham que estar todos a favor, e precisávamos que os atletas e as câmeras estivessem no lugar certo quando a oportunidade surgisse. Qualquer tremidinha e você perde o espectador. Tivemos que nos colocar no lugar certo, mesmo que isso significasse ser engolido [pela onda], porque uma gota na lente estraga a filmagem.”

02 Quem são os surfistas que aparecem no vídeo?

Molly Picklum rides the barrel of Tahiti’s notorious Teahupo’o © Ben Thouard/Red Bull Content Pool

De heróis locais a campeões mundiais, esses são os 10 surfistas que aparecem em “Big-Wave Surfing”:

Michel Bourez: veterano do Championship Tour do Taiti e especialista local em Teahupo’o

Molly Picklum : australiana campeã mundial em 2025

Lucas Chumbo: brasileiro especialista em ondas gigantes e várias vezes vencedor do Nazaré Big Wave Challenge

Italo Ferreira : brasileiro campeão olímpico (2020) e mundial (2019)

João Chianca : brasileiro que disputa o WSL World Championship Tour

Jack Robinson : australiano medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024 em Teahupo’o

Aelan Vaast: taitiana e irmã da medalhista de ouro olímpica de 2024, Kauli Vaast

Matahi Drollet: taitiana, moradora de Teahupo’o e uma das surfistas independentes mais comentadas

Eimeo Czermak: morador de Teahupo’o, no Taiti, e um talento em ascensão da WSL

03 Como posso experimentar o surfe de ondas gigantes?

O “Big-Wave Surfing” estará disponível no Apple Vision Pro pelo app da Apple TV a partir de 1º de outubro de 2026.

Viewers can experience standing in the barrel of a fearsome ocean wave © Ben Thouard/Red Bull Content Pool

04 Ainda dá pra assistir ao primeiro episódio?

“Esqui Backcountry” foi o primeiro episódio da série “World of Red Bull” pro Apple Vision Pro. Ele mostra os esquiadores de freeski Finn Bilous, Paddy Graham e Logan Pehota, desafiando seus limites nas encostas remotas e intocadas de Revelstoke, na Colúmbia Britânica. Está disponível pra assistir no app da Apple TV.

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