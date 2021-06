BMX freestyle: guia para iniciantes

tem tudo a ver com a liberdade de fazer exatamente o que você quiser sobre duas rodas. "O BMX Freestyle é uma combinação de esporte e cultura. Você tem liberdade para criar. Não existe linha de chegada", diz Daniel. "Não tem certo ou errado quando se trata de freestyle. Essa é a beleza do negócio: você pode fazer o que quiser, como quiser", diz Daniel.

Como o próprio nome sugere, o BMX freestyle tem tudo a ver com a liberdade de fazer exatamente o que você quiser sobre duas rodas. "O BMX Freestyle é uma combinação de esporte e cultura. Você tem liberdade para criar. Não existe linha de chegada", diz Daniel. "Não tem certo ou errado quando se trata de freestyle. Essa é a beleza do negócio: você pode fazer o que quiser, como quiser", diz Daniel.

Como o próprio nome sugere, o BMX freestyle tem tudo a ver com a liberdade de fazer exatamente o que você quiser sobre duas rodas. "O BMX Freestyle é uma combinação de esporte e cultura. Você tem liberdade para criar. Não existe linha de chegada", diz Daniel. "Não tem certo ou errado quando se trata de freestyle. Essa é a beleza do negócio: você pode fazer o que quiser, como quiser", diz Daniel.