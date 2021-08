Um miniguia do Campeonato Mundial de Mountain Bike

Pela primeira vez, seis eventos acontecerão em um Mundial de ciclismo MTB. Além do cross country (XCO), downhill (DH), four cross (4X), revezamento por equipe cross country e o E-MTB, neste ano haverá a estreia do short track (XCC) no programa. Estarão em ação ciclistas nas categorias júnior, sub-23 e elite.

. No cross country, Tom Pidcock ouro no Japão, tenta seu primeiro título mundial na elite do XCO, depois de ser campeão sub-23 e de E-MTB no ano passado.

Não faltarão atrações brigando pelos respectivos títulos no Campeonato Mundial de Mountain Bike. No cross country, Tom Pidcock ouro no Japão, tenta seu primeiro título mundial na elite do XCO, depois de ser campeão sub-23 e de E-MTB no ano passado.

