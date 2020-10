Conheça a bike do Henrique Avancini

A nova Scalpel apresenta um dos mais leves quadros de mountain bike full suspension já produzidos pela marca, com 1.900 gramas. O ponto-chave do seu desempenho extraordinário é a nova suspensão FlexPivot da Cannondale. Incrivelmente durável e flexível, o FlexPivot é uma balança traseira patenteada, construída com o que há de mais avançado em fibra de carbono, formando um pivô Horst-link, mais leve e rígido que rolamentos, sem a necessidade de manutenção.

