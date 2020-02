Você precisa conhecer o maior downhill urbano do mundo

, porém, é de outro nível. É o mais longo do mundo, atestado pelo "Guinness Book", com mais de mil degraus pela famosa montanha Monserrate, com vista da cidade de Bogotá, na Colômbia.

Provas de downhill em escadarias são impressionantes. O Red Bull Monserrate Cerro Abajo , porém, é de outro nível. É o mais longo do mundo, atestado pelo "Guinness Book", com mais de mil degraus pela famosa montanha Monserrate, com vista da cidade de Bogotá, na Colômbia.

Provas de downhill em escadarias são impressionantes. O Red Bull Monserrate Cerro Abajo , porém, é de outro nível. É o mais longo do mundo, atestado pelo "Guinness Book", com mais de mil degraus pela famosa montanha Monserrate, com vista da cidade de Bogotá, na Colômbia.