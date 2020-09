Sopa de letrinhas: o que é XCO, XCC e DH e como funciona

A Copa do Mundo de Mountain Bike vem aí : a largada será dia 29 de setembro e novamente as etapas serão transmitidas ao vivo pela Red Bull TV , mas com uma novidade: neste ano, além das corridas de cross country (XCO) e short track (XCC), as provas de downhill (DH) vão ter também narração e comentários em português. Agora, siga pra sacar mais sobre essas siglas, como funcionam as corridas e quais são as diferenças.

XCO

Kate Courtney confirma título da Copa do Mundo diante do público americano © Bartek Woliński

XCO é abreviação de mountain bike cross country olímpico. Uma prova disputada em circuito variado, de 4 a 10 quilômetros de distância por volta, com descidas técnicas, trilhas estreitas, caminhos rochosos e até obstáculos artificiais, como rampas. Os bikers largam ao mesmo tempo e a duração, dependendo da categoria e percurso, chega a 1h30min.

Se tem uma coisa especial na Copa do Mundo de MTB são as pistas de alta dificuldade técnica que devem ser projetadas, por exemplo, incluindo uma quantidade significativa de subidas, descidas e trilhas. Estradas pavimentadas não podem exceder 15% do percurso total.

+ Veja abaixo um resumo do que foi a temporada 2019 de XCO!

Veja como foi a temporada de cross country 2019

XCC

O cross country short track (XCC), introduzido no calendário da Copa do Mundo apenas em 2018, é a prova que determina o grid de largada do XCO. Basicamente, os ciclistas precisam competir no XCC para ter a chance de uma boa posição de largada no XCO.

A prova é disputada em um circuito de 1 a 1,5 quilômetro de extensão. Em média, cada disputa tem de seis a oito voltas e duração bem mais curta que o XCO, sempre com menos de meia hora. Os ciclistas largam juntos, e cada linha de largada tem oito pilotos. Na Copa do Mundo são usados partes do traçado de XCO para montar as pistas de XCC.

Avancini venceu a prova de short track em Vallnord 2018 © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

O vencedor da corrida XCC ganha ainda 125 pontos no ranking da UCI (União Ciclística Internacional), o segundo ganha 100 e o terceiro, 80. Os pontos são atribuídos até ao 40º colocado. Foi no XCC que o brasileiro Henrique Avancini conseguiu suas duas vitórias no circuito, ambas em Vallnord, Andorra, em 2018 e 2019.

Diferenças do XCO e XCC

Copa do Mundo de MTB: prova feminina de cross country © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

No XCC, o atleta basicamente pedala em direção ao inferno por um curto período de tempo na tentativa de manter-se em boa posição em um pelotão superveloz. É uma prova dinâmica, com muitas fugas e perseguições, sempre reservando emoção até a volta final.

Nas corridas mais longas, as de XCO, as voltas iniciais podem ser muito frenéticas na luta por posições. Depois, a tendência é o ritmo estabilizar e os ciclistas serem mais cautelosos para economizar energia. As últimas duas voltas são aquelas em que a corrida realmente esquenta na busca pela vitória, num ritmo de XCC.

+ Veja abaixo uma lista de atletas de cross country que você precisa acompanhar na temporada 2020 da Copa do Mundo.

Ciclistas do cross country para assistir em 2020

DH

Descida de montanha, downhill ou simplesmente a sigla DH, é uma das modalidades mais emocionantes e espetaculares do mountain bike. A competição exige que o piloto vá ao limite da habilidade técnica e condição física morro abaixo com sua bicicleta.

Vence o ciclista que descer a montanha com o menor tempo, ou seja, o mais rápido. As descidas são individuais e a ordem de largada é determinada pela tomada de tempo ou pela classificação geral no ranking da UCI (União Ciclística Internacional): o mais lento é o primeiro a largar e o mais rápido, o último a sair.

Riscos do MTB Downhill

Antes da ação, os pilotos têm permissão de caminhar na pista para fazer o reconhecimento inicial do terreno. Geralmente são duas chances de caminhar pelo circuito, antes dos treinos livres, descida classificatória e a final entre os melhores 80 pilotos.