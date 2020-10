Depois de 'quase' vencer por várias vezes uma etapa de XCO, Avancini - que já acumula três vitorias no XCC - levou pela 1ª vez a bandeira do Brasil para o alto do pódio da Copa do Mundo de MTB Cross Country, com total supremacia na competição. Desde a primeira volta, Avancini esteve entre os cinco primeiros colocados. O atleta brasileiro tomou a primeira colocação na última volta, após uma ultrapassagem no ponto que a pista se dividia, para tomar a frente e ficar numa posição estratégica para o sprint final. Avancini completou a prova com o tempo de 1 hora, 25 minutos e 03 segundos.