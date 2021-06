O Crankworx World Tour está de volta! No dia 16 de junho, a cidade de Innsbruck, na Áustria, recebe a abertura da temporada 2021 do maior festival de mountain bike do mundo , com profissionais e amadores. Serão manobras e disputas insanas de slopestyle, dual slalom, pump track challenge, speed & style e downhill e o show de rodas de slopestyle , no dia 19, terá transmissão ao vivo pela Red Bull TV , narração de Luciano Kdra e comentários de Eduardo Arruda.

Entre tantas atenções que o evento reserva, os holofotes brilham sobre o biker Emil Johansson , do slopestyle . Com apenas 22 anos, o sueco é talento puro em cima das duas rodas, fazendo movimentos que desafiam a gravidade. Após a vitória em 2020, ele vai buscar o bicampeonato em Innsbruck e mostrar que os problemas de saúde que enfrentou viraram mesmo coisa do passado.

Emil Johansson © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

Depois de uma estreia arrebatadora em 2016, com uma atuação impressionante no Red Bull Joyride , Emil Johansson conquistou uma sequência de ótimas provas, culminando com a conquista do título geral do Crankworx World Tour em 2017, logo na sua primeira temporada completa no circuito.

O mundo do sueco, porém, desabou no ano seguinte, em 2018. Emil não conseguiu competir, atormentado por fortes dores nas costas que o impediam de pedalar. Diagnóstico: uma doença autoimune, causada por um vírus que provoca fadiga e muita dor. Todo o drama vivido por ele foi retratado em dois documentários: Emil – Every Mistery I’ve Lived (assista abaixo) e The Next Chapter .

Emil – Every Mystery I’ve Lived

“Acho que se eu conseguir gerenciar essa situação do meu corpo, alcançarei o que eu quero na vida. Amo andar de bike e competir”, disse Emil, que emocionou com seu retorno em 2019, com direito a duas vitórias, entre elas um incrível triunfo no Red Bull Joyride , em Whistler, no Canadá.

No MTB Slopestyle, a prova é disputada em um percurso extremamente técnico, formado por rampas de terra e obstáculos de madeira montanha abaixo. Os pilotos fazem duas descidas, sendo considerada a melhor pontuação.

Emil Johansson no Crankworx World Tour 2020, em Innsbruck, Áustria. © Samantha Saskia Dugon / Red Bull Content Pool

Mais sobre o Crankworx

O Crankworx World Tour é um grande festival internacional de bikes, com a proposta de oferecer a melhor experiência de mountain bike para atletas e fãs. Ele reúne alguns dos principais pilotos do mundo se enfrentando em diversas modalidades do MTB .

O circuito é normalmente realizado em três etapas, com os festivais rolando em Innsbruck (Áustria), Rotorua (Nova Zelândia) e Whistler (Canadá). Além da premiação em dinheiro a cada etapa, os bikers também concorrem ao prêmio geral da temporada, US$ 20 mil pra quem ficar com título entre homens e mulheres.

Para isso, pilotos precisam de performance regular. É obrigatório pra brigar pelo trono do Crankworx World Tour completar pelo menos dois dos três eventos programados. Mas nem todos valem pontos em todas as etapas. No caso de Innsbruck, contam para a disputa geral as provas de pump track challenge, speed & style, slopestyle (apenas masculino), downhill e dual slalom.

A programação completa de Innsbruck está no site oficial do evento , mas fique ligado nos horários (de Brasília) das finais:

DIA PROVA HORA 17/6 Dual Slalom 5h 17/6 Pump Track Challenge 13h30 18/6 Speed & Style 12h30 19/6 Slopestyle 10h 20/6 Downhill 10h30

+ Veja no vídeo abaixo Emil Johansson em ação numa volta perfeita no Crankworx Innsbruck 2020.

Veja a volta vencedora de Emil Johansson no Crankworx Innsbruck 2020

