A Jumbo-Visma sobrou na Volta da França . O campeão foi o Jonas Vingegaard, que deu à Dinamarca seu primeiro título na mais tradicional competição do ciclismo de estrada . Mas a equipe fez ainda mais. O belga Wout van Aert , companheiro de equipe de Vingegaard, fechou o Tour com a camisa verde, que premia o ciclista que consegue somar mais pontos ao longo da prova. Aplaudam o rei da regularidade.

