Henrique Avancini apresenta a sua nova bike

Parte desta história Until 18 2 Temporadas · 15 episódios Ver Todos os Episódios

A Copa do Mundo de Mountain Bike já começou e finalmente o mundo já pode ver os melhores atletas em ação, mas não apenas isso: é hora de conhecer as versões mais recentes das bicicletas mais desejadas do planeta. Você já se perguntou como é a bike do Henrique Avancini , que fechou a temporada 2020 como número 1 do mundo?

As bikes de alto rendimento são desenvolvidas com muita ciência e pesquisa de campo para combinar atributos tecnológicos e para oferecer o resultado esperado pelos atletas. No caso do mountain bike cross country e downhill, as bicicletas são diferentes: mudam os componentes e a geometria, porque a finalidade é diferente.

Cannondale Scalpel Hi-Mod © Michele Mondini / Cannondale Factory Racing

Em Albstadt, na Alemanha, etapa que abriu a temporada da Copa do Mundo, Henrique Avancini revelou a sua Cannondale Scalpel Hi-Mod .

"A maior mudança é em relação a customizações e set up pessoais. Estou usando a nova suspensão dianteira Lefty Ocho de 120 mm de curso e 120 mm no amortecedor traseiro. Faço alterações na bike de acordo com cada circuito e com as condições", conta Avancini. Em Albstadt, utilizei pneus Racing Ralph 2.35, canote retrátil de 60 mm de curso e o retorno do shox com dois cliques mais rápidos do que costumo usar. Como o circuito estava mais veloz e com trechos de maior compressão, aumentei a tensão dos pedais e coroa [do pedivela], com 38 dentes," diz o brasileiro, que foi em quarto na prova de short track (XCC) e em décimo no cross country (XCO) .

Coroa com 38 dentes © Red Bull Content Pool e Michele Mondini/ Cannondale Factory Racing

A nova Scalpel tem conseguido evoluir a cada ano com geometria agressiva e baixo peso. A principal novidade é a emblemática suspensão Lefty Ocho, com 120 mm de curso. Outro ponto-chave do desempenho extraordinário da Scalpel é a tecnologia FlexPivot, que é a balança traseira patenteada, construída em fibra de carbono, formando um pivô Horst-link.

Suspensão Lefty Ocho com 120mm de curso © Red Bull Content Pool e Michele Mondini/ Cannondale Factory Racing

A bike do futuro

Mas as bicicletas que são bem diferentes para downhill e cross country, devem ter mudanças quando se olha pra frente. "A bike dos sonhos é o que está sendo chamado de downcountry, que é uma mistura do cross country e downhill. Ela tem o canote retrátil, curso maior de suspensão e grip nos pneus, mas com aquela sensação de uma bike leve e ágil, que consegue desempenhar bem em qualquer circunstância. Tudo dentro de um peso que seja tolerável, uns 10 quilos, e que tenha recursos técnicos pra favorecer a pilotagem e que tenha aceleração", diz Henrique.

Com base no aumento do curso da suspensão, as bikes de cross country estão oferecendo cada vez mais confiança e controle em quaisquer condições. "Acho que é mais uma evolução da indústria. Com 120mm de curso minha Scalpel fica 50 gramas mais pesada", diz o campeão.

Tendências do mercado

Guidão da Cannondale Scalpel Hi-Mod © Red Bull Content Pool e Michele Mondini/ Cannondale Factory Racing

Os fabricantes de bikes de cross country buscam ser cada vez mais eficientes nas subidas e nas descidas, por causa de uma dificuldade técnica das pistas do circuito mundial. O objetivo é elevar o nível da modalidade e assegurar mais emoção para a audiência da bike potencializada com as transmissões ao vivo da Red Bull TV . Com isso, mudanças no equipamento estão acontecendo rapidamente.

"Pilotos de enduro e do cross country começaram a se aproximar. As bikes de enduro ficaram mais extremas e as de cross country, mais parecidas com all mountains [todos os tipos de pista]. Eu já uso pneus 2.35 em vez de 2.25, que era o que mais utilizava até 2019. E tem muita coisa voltada para os cursos de suspensão, por exemplo, com muitos testes com 100 a 120 mm de curso, pra que uma suspensão com curso maior pro cross country continue sendo eficiente. Um ponto de equilíbrio difícil de achar. A largura dos aros têm aumentado, com padrão de 30 mm, em vez dos 23 mm de um tempo atrás", diz Henrique. "O grande ponto é adicionar cursos, sem comprometer a funcionalidade pro cross country. A bike precisa permanecer rápida," completa.

Copa do Mundo de MTB: ao vivo e em português

A temporada da Copa do Mundo de Mountain Bike começou. Todas as seis etapas terão novamente transmissão ao vivo e em português pela Red Bull TV . Serão seis etapas de maio a setembro, passando por países da Europa e pelos EUA.

+ Neste episódio da série Until 18: O Momento da Decisão , Henrique Avancini conta como decidiu ser atleta e largar a faculdade de direito.

Henrique Avancini

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!

Salvar Salvar Compartilhe