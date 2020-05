Henrique Avancini: 5 lições de foco e positividade

Quando Henrique Avancini coloca sua bike na linha da largada, já se sabe: ele é favorito à vitória. Seu título mundial de mountain bike maratona em 2018 e os vários pódios na Copa do Mundo, incluindo duas vitórias no short track em Andorra, fizeram dele um dos principais atletas brasileiros da atualidade e o colocaram entre os melhores do mundo no cross country olímpico (XCO). Além disso, Henrique conquistou uma legião de fãs por causa de um temperamento leve e um sorriso fácil. Por trás de tudo isso, porém, está uma de suas principais características: a força mental.

Henrique diz que seu sucesso se baseia e se sustenta no trabalho duro. Puro e simples trabalho duro. E como ele mesmo diz, é o que compensa sua falta de talento natural para o esporte. As vitórias não chegaram de graça pra alguém que não nasceu pronto para as provas de MTB.

Henrique, mais do que os outros, sabe o que é cerrar os dentes e ir em busca de objetivos, superando com esforço os obstáculos pelo caminho. Agora, mais do que nunca, é disso que todos precisamos, certo?

1. A corrida contra si mesmo

Henrique vai ao limite na jornada de autodescoberta. Se o programa de treinamento exigir 3 horas, ele fará quatro. Ultrapassa fronteiras em busca de novos territórios obtendo um sentimento enorme de realização. Obviamente, sua paixão são as corridas de MTB, mas muita da sua satisfação vem do aprimoramento pessoal e não da comparação com os concorrentes. "Sempre tem espaço para evolução pessoal. Adoro as corridas que faço contra mim" admite Avancini.

Com essa atitude positiva, cancelamentos e adiamentos das provas deste ano não precisam ser vistos de forma negativa. Para Henrique, trata-se de refazer a situação, olhar para dentro e seguir em frente, mesmo que num caminho não-planejado. Nós somos nosso maior concorrente.

Henrique Avancini: vida iluminada pela bike © Bartek Wolinksi/Red Bull Content Pool

Sem holofotes e a atenção das corridas, qual é o maior fator motivacional de Avancini? "Sempre tive que trabalhar muito para compensar minha falta de talento e tentar chegar ao topo do esporte", diz.

A chance de ter tempo para trabalhar e desenvolver habilidades é um incentivo. Acredito que o tempo longe das corridas pode me levar a outro nível Henrique Avancini MTB

Você tem uma música que ouve antes de uma corrida?

"Deus não está morto - Newsboys, sempre me faz refletir sobre o que vivi no esporte, como era meu caminho ao longo dos anos e por que ainda preciso seguir em frente."

2. Mais um ano até Tóquio significa mais tempo para evolução

O adiamento dos Jogos também foi um exemplo para Henrique enxergar os pontos positivos em uma situação complicada. Assim como acontece com outros atletas de elite de todo o mundo, o mês de julho de 2020 era o momento de colocar em prática os quase quatro anos de trabalho e dedicação. Para Henrique, mais uma vez, há aspectos positivos nisso, trazendo uma perspectiva consciente do quadro geral do que tudo isso significa, que vai além de seus próprios objetivos pessoais.

Avancini liderou a prova sozinho após pneu furado de Nino © Bartek Woliński

"[O adiamento] me entristece quando vejo a importância do evento para as pessoas de tantas maneiras diferentes. Mas quando olho para o lado pessoal, acredito que é uma grande chance. Quando olho para a minha carreira, sempre aproveitei pequenos passos adiante ano a ano. Portanto, ter mais um ano para me preparar pode ser ótimo para chegar onde quero estar," diz Avancini.

3. Encontrando a felicidade em casa

Passar o tempo curtindo sua casa em Petrópolis, no Rio, é o lado bom da situação atual para Henrique. "A melhor coisa que estou experimentando durante esse tempo é acompanhar o crescimento da minha filha. Ela é como um pequeno furacão. Desde que nasceu, em janeiro de 2019, nunca tive a chance de passar longos períodos com ela. Estou aproveitando a oportunidade de ver ela progredir e estou adorando."

Para atletas de todo o mundo, o tempo com a família é uma boa maneira de encontrar perspectivas positivas em meio à incerteza de uma agenda completamente alterada. Alguns aspectos que envolvem a carreira de um atleta de alto rendimento exigem egoísmo e uma visão geral. Que conselho Henrique teria a nos dar?

Henrique Avancini em casa © Fabio Piva/ Red Bull Content Pool

“Individualmente, já tive situações semelhantes na vida. Alguns momentos nos colocam em uma posição crítica. Toda vez que enfrentamos uma crise, acabamos em uma encruzilhada. Existem dois caminhos a seguir. Deixar as circunstâncias destruírem tudo o que você construiu até esse ponto, ou lutar contra ela e usar os momentos desafiadores para se desenvolver e evoluir."

Não é nada fácil, mas lidar com esses momentos também é uma oportunidade para ser uma pessoa melhor. Estou abraçando essa chance Henrique Avancini MTB

4. Jogo mental

Aproveitar as fraquezas para transformá-las em oportunidades, mantendo-se dedicado e extrair positividade de situações negativas exige uma enorme força mental. E essa é uma arma fundamental no arsenal de Avancini. "Eu faço muito treinamento mental focado nas necessidades do mountain bike. Estou colocando ainda mais energia e atenção nisso agora. Eu realmente gosto de trabalhar nessa área e é louco ver o quanto você pode progredir quando o foco do trabalho está na direção certa."

Avancini: exemplo dentro e fora das pistas © Bartek Woliński

"Estou me adaptando às restrições, mas, em geral, estou treinando como se fosse correr uma Copa do Mundo. Estou determinado e apenas aguardando a luz verde para largar. Continuarei pronto."

5. Positividade em prática

Como isso acontece na prática? Bem, estabelecer metas malucas e comemorar seu aniversário de maneira pouco ortodoxa é uma maneira forma de Henrique canalizar seu foco. "Essa foi engraçada" ele diz sobre a história a seguir. Bem, "engraçado" definitivamente não é como qualquer pessoa normal descreveria a situação.

"Eu estava em casa depois do cancelamento da Cape Epic [prova tradicional de MTB disputada na África do Sul]. Eu sabia que não ia fazer uma festa de aniversário com amigos e parentes, então aproveitei a oportunidade para comemorar a vida e me desafiar. Moro muito perto de uma reserva natural. Eu acordei por volta das 4 da manhã, coloquei no meu carro algumas garrafas e barras e estacionei na entrada do parque, perto de uma subida em um caminho estreito e rochoso", conta. "Decidi fazer uma subida e descida para cada ano da minha vida. Foram 31 no total. Dez horas de pedal e algumas boas e profundas conversas comigo mesmo. No total, acumulei 6,4 mil metros de subida acumulada em uma trilha difícil. Foi uma boa maneira de comemorar a jornada da vida."

O Henrique está conseguindo enfrentar a difícil situação atual para produzir perspectivas e resultados positivos. Quando adotamos a perspectiva de Henrique, vemos que há uma chance única de se desenvolver e crescer, de trabalhar nas coisas em que a vida normal se move muito rapidamente para se concentrar e, no longo prazo, podemos ser melhores atletas e pessoas graças a isso.

+ Para se inspirar, veja abaixo, na série #SePrepara , como Henrique fica pronto para os desafios da temporada do mountain bike.

#SePrepara: Uau, com Henrique Avancini

#SePrepara: Rituais de Atleta, com Henrique Avancini

#SePrepara: Quem é Você no Quilo?, com Henrique Avancini

#SePrepara: #TáPago, com Henrique Avancini

#SePrepara: Antes da Ação, com Henrique Avancini