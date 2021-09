Superação e regularidade: o 2021 de Henrique Avancini

, principal nome do País no ciclismo mountain bike. Como em uma montanha-russa, ele viveu uma série de altos e baixos em 2021, ano em que precisou até fazer uma pausa estratégica para retomar o rumo de sua preparação após alguns resultados ruins, mas por fim foi recompensando com a certeza que ainda tem muito a brilhar pelas pistas da modalidade.

, liderando o ranking mundial e esperava manter o nível em 2021. Mas o primeiro grande desafio para mim foi que o calendário se normalizou em comparação a 2020 no mundo todo, porém a situação no Brasil seguiu muito atrasada. Geralmente começo a competir em fevereiro, faço dois trainning camps no exterior até chegar à primeira competição, mas este ano não consegui. Comecei só em abril e já estava bastante desgastado mentalmente, com alguns atritos com meu time até chegar à primeira etapa da Copa do Mundo, em

, uma pista em que normalmente eu ando muito bem e onde venci no ano passado, eu tive meu pior desempenho no XCO desde 2017 [terminei em 21º lugar no geral da etapa]. Me incomodei bastante e depois desta etapa, tivemos algumas reuniões e decidimos corrigir alguns passos. Voltei ao Brasil, descansei alguns dias e comecei a refazer uma preparação para temporada. Foi basicamente uma nova pré-temporada, num ano de muita expectativa.

Em junho e julho, fiquei isolado em Petrópolis e senti que fiz um trabalho muito bom. Acredito que cheguei ao melhor nível físico da minha carreira. Mas, nos Jogos de Tóquio, meu desempenho foi abaixo do esperado. Sabia que seria um risco, mas fui com a certeza e tranquilidade de que fiz o melhor trabalho. O que me deixou frustrado é que, analisando meus últimos anos, foi uma performance abaixo do que eu vinha mostrando ser capaz de entregar.

Acredito que a frustração esportiva não é algo para se jogar fora. Eu me cobro muito, mas é normal não alcançar um objetivo, ainda mais com o alto nível que estava na Olimpíada. A quantidade de atletas com chance de ganhar uma medalha nunca foi tão grande no mountain bike. Mas isso não significa que, pelo fato de eu não terminar bem na prova, vou ficar superfeliz.

, porque sou o segundo atleta que mais venceu nesta modalidade e com mais pódios em Copas do Mundo, atrás somente do Mathieu Van der Poel. Como ele não estaria na prova por causa de problemas físicos, tinha esta expectativa, só que eu ainda estava tentando resgatar o meu melhor.

com uma outra mentalidade, mas confiante. Foi a primeira prova no ano onde eu competi me sentindo como eu mesmo. Ganhar o XCC foi extremamente importante, foi minha quinta vitória em Copas do Mundo e talvez a mais simbólica emocionalmente falando. Fiquei extremamente feliz.

Minha postura nesta prova me deixou muito feliz, minha vitória não aconteceu por acaso. Fui construindo volta a volta e estava nítido que eu tinha tudo para ganhar. Aí, no domingo, fui para o XCO com uma cabeça diferente. Faltou um pouco na parte técnica, um pequeno problema na bike que me deu um grande desgaste físico, mas vi que estava perto dos caras. Fiquei fora do pódio, mas a 37 segundos da vitória.

, fui almejando a vitória que eu não tinha no cross country. No XCC, controlei a maior parte da prova e sabia que iria brigar pela vitória. Fiz uma prova prudente, controlada e terminei na segunda colocação atrás do Koretzky, que conquistou a primeira vitória dele nesta modalidade em Copas do Mundo e assegurou o título da temporada.