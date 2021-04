e está mais com foco total na corrida pelo título da Copa do Mundo. Ele abriu a temporada internacional, em abril, com vitória na prova de

A Copa do Mundo de MTB serve também de termômetro para avaliar a condição dos atletas de elite que compartilham de um mesmo objetivo neste ano: vencer em Tóquio. O adiamento de 2020 pra 2021 só aumentou a vontade da galera na caçada pelo ouro, deixando as disputas no circuito ainda mais importantes, sobretudo pelo fato da competição ser usada como critério de muitas seleções nacionais para definir quem serão os seus representantes em Tóquio.

A Copa do Mundo de MTB serve também de termômetro para avaliar a condição dos atletas de elite que compartilham de um mesmo objetivo neste ano: vencer em Tóquio. O adiamento de 2020 pra 2021 só aumentou a vontade da galera na caçada pelo ouro, deixando as disputas no circuito ainda mais importantes, sobretudo pelo fato da competição ser usada como critério de muitas seleções nacionais para definir quem serão os seus representantes em Tóquio.