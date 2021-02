Brasil receberá Copa do Mundo de Mountain Bike em 2022

A UCI (União Ciclística Internacional) anunciou a primeira versão do calendário da Copa do Mundo de Mountain Bike de 2022 e com uma boa notícia: o Brasil está na programação, recebendo a segunda etapa da temporada, de 8 a 10 de abril. Entre cross country (XCO), short track (XCC) e downhill (DH) serão 12 paradas, incluindo o Campeonato Mundial.