Conheça as estrelas da temporada do MTB downhill

Homens

O tetracampeão mundial e atual campeão da Copa do Mundo está pronto para uma nova temporada de conquistas. Super Bruni, como é chamado, dominou 2019 depois de vários duelos emocionantes com o conterrâneo Amaury Pierron e deve repetir as performances.

, um dos mais emocionantes da história do downhill, ainda busca a sua primeira conquista na Copas do Mundo - no circuito, o britânico terminou duas temporadas em segundo lugar, em 2016 e 2018.

Mulheres

deve ajudar a esquentar as disputas e abalar a liderança do ranking mundial, hoje nas mãos da austtraliana Tracey Hannah, vencedora do Crankworx Rotorua Downhill, evento disputado antes da paralisação da temporada.

Tracey Hannah

A atual campeã da Copa do Mundo, líder do ranking mundial, tenta finalmente conquistar um título mundial, já que nunca passou da medalha de bronze. Aos 32 anos, é uma das favoritas para brigar com outras veteranas e com as jovens que vêm babando em 2020.

