A Copa do Mundo de MTB desembarca na Alemanha

pode colocar mais um recorde na sua lista. Depois de tornar-se na abertura do circuito o maior vencedor da história do evento, o suíço pode virar o recordista de vitórias na etapa alemã. E as provas de short track (XCC) e cross country (XCO) terão

A Copa do Mundo de MTB voltou ao Brasil: muita emoção com Henrique Avancini e os melhores bikers do mundo.

Caso volte a vencer por lá, Nino subirá no topo do pódio do XCO pela quarta vez desde 2013, quando Albstadt passou a fazer parte do calendário. Perto de completar 36 anos, o suíço ainda tem lenha pra queimar. Seu desempenho na etapa de Petrópolis é uma mostra do que ele ainda é capaz de fazer em cima de uma bike.

