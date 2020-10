Ulan Galinski: ele é o futuro do mountain bike nacional

começou cedo no esporte, instigado pelo movimento dos pais, Maryanne Bastos e o francês Jean Paul Galinski, que são donos do Circo do Capão, espaço cultural no santuário ecológico onde fica Palmeiras. A bicicleta surgiu de forma natural, já que ele nasceu e cresceu em um dos mais belos cartões postais do Brasil e com bons espaços para a prática do ciclismo. "O Vale do Capão tem trilhas típicas para a prática do mountain bike, com muitas pedras, é excelente para desenvolver a técnica da modalidade", afirma.