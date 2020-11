Henrique Avancini: seis vezes campeão brasileiro

Número 1 do ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI), Henrique Avancini brilhou novamente, fez valer o favoritismo e levou para casa mais dois títulos: o inédito título brasileiro de short track (XCC) e o hexacampeonato no cross country olímpico (XCO). Os dois troféus foram conquistados em Mairiporã, onde rolou o MTB Festival.

+ Assista abaixo toda a prova de XCO do Campeonato Brasileiro.

Cross Country (XCO) masculino

Mas quem pensa que foi uma vitória fácil, se enganou. Um pneu traseiro furado na primeira das quatro voltas permitiu que José Gabriel Marques assumisse a liderança com vantagem de cerca de 20 segundos. Avancini não se abalou: partiu para a perseguição, conseguindo alcançar o líder no fim de segunda volta.

Carregar a bandeira do brasil é bastante simbólico e estou bastante aliviado por ter conseguido a vitória. Henrique Avancini MTB

"O dia foi duro. Teve muita emoção. Estou feliz porque é uma honra conquistar o título nacional. Não apenas pela vitória, mas por ter o direito de carregar a bandeira do brasil nos eventos internacionais.A carga dessas provas no Brasil para mim é bem maior. Quando são as férias? Quero comer uma pizza e tomar sorvete", brincou Avancini após o terceiro título seguido de XCO.

'Tinha que pressionar o Avancini desde o começo', diz Zé Gabriel © Alemão Silva/MTB Festival 01 / 05

ATLETA EQUIPE TEMPO 1) Henrique Avancini Cannondale Factory Racing 1h15min45 2) José Gabriel Marques Corinthians Audax Bike Team a 18s 3) Luiz Henrique Cocuzzi Soul Team a 4min45s

XCO feminino

Cross Country (XCO) feminino

Na prova feminina, Raiza Goulão fez uma corrida consistente para assegurar o tetracampeonato. Letícia Cândido, campeã de 2019, entregou tudo e conquistou a prata, seguida de Hercília Souza.

+ Assista abaixo toda a prova feminina de XCO do Brasileiro.

Goiana Raiza Goulão liderou do começo ao fim © Alemão Silva/MTB Festival

"O Brasileiro de XCO do ano passado foi em condições totalmente diferentes para mim. Tive que brigar contra o meu corpo naquele momento. Agora estou retomando aos poucos, com a cabeça mais madura. Fiz uma corrida diferente em Mairiporã, porque às vezes mesmo não estando na sua melhor performance, fazer uma boa estratégia pode ser a diferença", vibrou Raiza.

ATLETA EQUIPE TEMPO 1) Raiza Goulão Corinthians Audax Bike Team 1h25min29 2) Letícia Cândico Specialized Racing BR a 1min04s 3) Hercilia Najara Souza TSW Racing Team a 2min24s

Short Track

Entre os homens, a disputa começou com os ciclistas Henrique Avancini, José Gabriel e Gustavo Xavier entre os primeiros colocados, com as companhias de Edson Rezende e Ulan Galinsky, que na segunda volta ficaram para trás. Já na quarta de sete voltas, Avancini fez um ataque bem sucedido e liderou até o fim.

+ Veja abaixo, na íntegra, a rápida prova masculina de XCC

Short Track (XCC) masculino

"Nem título nem ranking mundial entram na pista. Sei o quanto é importante encarar as provas com seriedade e também como é difícil manter-se em alerta e motivado. Neste momento, preciso parar um pouco e curtir ser o número 1 do mundo", disse Avancini.

ATLETA EQUIPE TEMPO 1) Henrique Avancini Cannondale Factory Racing 30min12s 2) José Gabriel Marques Corinthians Audax Bike Team a 14s 3) Gustavo Xavier Specialized Racing BR a 43s

XCC feminino

Entre as mulheres, Giuliana Morgen, de apenas 17 anos, conterrânea nascida em Petrópolis como Avancini, conquistou seu título inédito. O XCC foi realizado em um circuito reduzido, com extensão de 1.680 metros e 48 metros de altimetria por volta, o que favorece ciclistas com maior explosão física.

+ Veja abaixo, na íntegra, a explosiva prova feminina de XCC

Short Track (XCC) feminino

"Sabia quem poderia vir comigo e durante a prova eu analisei onde elas apertavam o ritmo e onde perdiam algum tempo para mim. Eu ataquei na hora certa. A felicidade é enorme. Espero, no futuro, colocar o mountain bike brasileiro aos olhos do mundo, como o Avancini fez", disse Giugiu, como é conhecida.

ATLETA EQUIPE TEMPO 1) Giuliana Morgen Sense Factory Racing 31min12s 2) Raiza Goulão Corinthians Audax Bike Team a 23s 3) Letícia Cândido Specialized Racing BR a 26s