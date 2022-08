MTB downhill tem uma nova e um velho campeões mundiais

Passado, presente e futuro se encontraram no Campeonato Mundial de Mountain Bike , disputado no fim de semana em Les Gets, na França. Na disputa de downhill (DH) , o francês Louic Bruni deixou pra trás uma fase de resultados ruins pra celebrar o pentacampeonato. Entre as mulheres, o título ficou com a austríaca Valentina Holl , que aos 20 anos passou de promessa pra realidade do MTB .

'Vali' tudo

Valentina Holl deixou as rivais comendo poeira para vencer em Les Gets 🚴‍♀ © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

O título de Vali, como ela é conhecida, é ainda mais impressionante porque rolou logo no primeiro Mundial que ela disputou. Nascida em Salzburgo e vinda de uma família com forte ligação com o ciclismo, a biker teve uma carreira meteórica nas categorias de base. A supremacia era tamanha que, aos 19 anos, se despediu da categoria júnior e partiu para a elite, sem passar pelo sub-23.

A pandemia e um forte acidente na etapa de Leogang, que lhe rendeu uma fratura no tornozelo esquerdo, atrapalharam a entrada na principal categoria do downhill. Tudo foi compensado com a incrível atuação em Les Gets. "Antes da corrida, pensei que se pudesse comer alguma coisa seria incrível, pois nunca imaginei que iria vencer. Nem sei direito o que aconteceu ou como consegui ser tão rápida", disse Vali ao final da prova.

O pódio foi completado com duas das favoritas ao título: a alemã Nina Hoffmann foi vice-campeã, 0s906 mais lenta que Vali, e a francesa Myriam Nicole, bicampeã mundial, terminou em terceiro lugar. A suíça Camille Balanche, que levou o título em 2020 e lidera a Copa do Mundo, foi a quarta colocada.

O primeiro de muitos títulos mundiais de Vali? © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

É penta!

Entre os homens, o Mundial de DH serviu para dar a volta por cima em uma temporada que era fraca do fenomenal Loic Bruni. Depois do título júnior em 2012, o francês emendou quatro títulos mundiais na elite e também faturou a temporada da Copa do Mundo em 2019 e 2021.

Neste ano, porém, a situação não era boa. Loic não venceu nenhuma etapa da Copa do Mundo e teve apenas dois pódios em sete etapas. Está fora do top 5 do circuito e era olhado com certa desconfiança para o Mundial.

Loic Bruni fez a festa com a torcida francesa © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Não é minha melhor temporada, mas dei tudo pra estar pronto pro Mundial e vencer pela primeira vez na França Loic Bruni

Mas nunca subestime um campeão: com uma descida praticamente perfeita, Bruni fechou com 2s571 de vantagem para o compatriota Amaury Pierron, vice-campeão. Loris Vergier fechou o pódio 100% francês em Les Gets.

