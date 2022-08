Tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Mundial de MTB

Os melhores bikers do planetaestarão reunidos neste fim de semana em Les Gets , na França . É lá, pertinho da fronteira com a Suíça, que vai rolar o Campeonato Mundial de Mountain Bike . Serão 15 eventos de cinco categorias diferentes, e você poderá ver as disputas de downhill (DH) e cross country (XCO) ao vivo e em português na Red Bull TV .

Atual vice-campeão mundial de short track (XCC), Henrique Avancini busca repetir o pódio de 2021 e em uma temporada desafiadora, luta por medalha inédita no XCO.

01 A sede

Les Gets volta a receber o campeonato mundial depois de 18 anos. Com grande tradição no mountain bike, a cidade francesa recebe provas da modalidade desde os anos 90 e está no calendário da Copa do Mundo desde 2019. O Mundial, no entanto, não desembarca por lá desde 2004.

Após quase duas décadas, o Mundial de MTB retorna a Les Gets 🚵‍♂ © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

02 Pista tradicional

A pista de Les Gets é clássica e já passou por várias atualizações. "É um dos destinos mais tradicionais e queridos do mountain bike na Europa. É uma pista que tem uma exigência física bem forte e com alterações recentes têm também mais demanda de pilotagem. É um circuito muito completo e que vai premiar quem realmente merece ser campeão", diz Avancini.

No XCO, o percurso tem uma distância total de 3,39 km e altimetria máxima de 1.240 metros, enquanto no XCC o trajeto é de 905 m e 1.185 m de altimetria. No downhill, os bikers descem a partir de uma altura de 1.739 metros, em um trajeto de 2,4 km.

Quedas também estão no roteiro do tradicional circuito de Les Gets © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

03 As provas

O Mundial terá disputas em cinco categorias, em um total de 15 eventos. Estarão em jogo os títulos de XCO, XCC, DH e E-MTB (bikes elétricas) e não apenas na disputa de elite, mas também sub-23, júnior e até uma prova de revezamento. A premiação total distribuída será de 61.765 euros, e o maior valor será destinado a quem vencer a prova de XCO: 8 mil euros.

04 Os favoritos

No XCO, a modalidade que atrai o maior interesse do público, os holofotes estão sobre o suíço Nino Schurter , 36 anos, líder do ranking mundial e favorito para conquistar o título pela décima vez - ele tem 12 medalhas no total. Ele é o cara.

Entre as mulheres, a australiana Rebecca McConnel lídera o ranking mundial e está em segundo na classificação da Copa do Mundo. Ela busca seu primeiro título mundial, depois de subir no pódio duas vezes pra receber a medalha de bronze. A holandesa Anne Terpstra , que lidera a Copa do Mundo, é outra de olho grande no título mundial.

Rebecca McConnel lidera o ranking mundial e busca o primeiro título de Copa © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

No DH, o francês Amaury Pierron, bronze em 2019, e a suíça Camille Balanche, campeã mundial em 2020 e bronze no ano passado, surgem como fortes concorrentes ao título. Em ótima fase, os dois lideram a Copa do Mundo.

05 Avancini mira novo pódio

Em uma temporada desafiadora, que teve até uma infecção pulmonar pelo caminho, Henrique Avancini chega a Les Gets com expectativa (dele e da torcida) de obter um novo resultado histórico, como foi a prata de 2021 no XCC (abaixo). E é exatamente no short track que o brasileiro vai colocar suas maiores forças.

"Por causa dos problemas físicos, optei por dar um pouco mais de atenção na preparação do XCC. O resultado do ano passado foi excelente, vice-campeão mundial. Superar esse feito seria a realização de um grande sonho", diz Henrique sobre a conquista em Val di Sole, na Itália.

