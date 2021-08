Na volta da Copa do Mundo, quem para o esquadrão suíço?

está de volta neste fim de semana, com a penúltima etapa da temporada, na cidade suíça de Lenzerheide, e as disputas de

Lenzerheide fica no leste do país, próxima à fronteira com a Itália, e tem um traçado muito exigente para os pilotos do cross country . São 4,1 km de extensão por volta, com várias subidas e descidas curtas. E se a etapa é na Suíça, boa sorte para quem vai enfrentar o poderoso time de atletas locais: das 12 medalhas distribuídas no Campeonato Mundial e na Olimpíada, os suíços ficaram com sete: duas de ouro, três de prata e duas de bronze.