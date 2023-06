No Canadá, Crankworx World Tour chega à etapa final

O Crankworx World Tour , maior festival de mountain bike deste planeta (e de qualquer outro também) chega à última etapa da temporada a partir do dia 21 e vai rolar em Whistler. Não é à toa: a cidade canadense é uma espécie de local sagrado do MTB e vai receber um incrível desfecho do circuito, que reúne profissionais e amadores de vários países disputando vitórias em diversas provas.

Até agora, apenas a temporada de slopestyle está definida, com o título nas mãos do Emil Johansson desde a etapa de Innsbruck, na Áustria. A vitória do sueco representa um recorde: ele tem agora 12 medalhas de ouro na disputa de slopestyle do Crankworx World Tour, superando a lenda canadense Brandon Semenuk.

Vibra, Emil! Sueco ficou com o título do Crankworx Slopestyle © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Johansson precisou enfrentar uma dura batalha contra o polonês Dawid Godziek na final pra levar a etapa por apenas dois pontos e assegurar o título por antecipação. "Parece irreal ter conseguido superar a marca do Brandon. Pra mim, ele é o maior de todos, é uma inspiração e influência ver quantas medalhas no Crankworx ele foi capaz de conquistar quando não havia tantos eventos. Definitivamente, é um momento surreal que estou vivendo", disse o novo recordista.

O que ainda está em disputa

Apesar do feito histórico do Emil em Innsbruck, o grande momento do slopestyle no Crankworx está marcado pro último dia em Whistler: é o Red Bull Joyride . A competição reúne os 14 melhores bikers do mundo num desafio de manobras em traçados desafiadores. Vencer essa competição vale demais, tanto quanto o título da temporada.

Emil Johansson, lógico, é o cara a ser batido. Ele venceu as últimas três edições do Red Bull Joyride e se repetir a vitória neste ano, ficará a apenas uma do Brandon Semenuk, pentacampeão do evento.

Caroline Buchanan chega a Whistler com uma mão na taça 🫱🏆 © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

O encerramento da temporada vai definir ainda os campeões de downhill, dual slalom, speed & style e whip-off. Além da definição do Rei e da Rainha do Crankworx 2023, que premia os pilotos mais regulares do ano.

Entre os homens, o canadense Bas Van Steenbergen chega para a etapa final com vantagem, com 596 pontos, contra 559 do neozelandês Tuhoto-Arriki Pene. Com chances matemáticas aparece o australiano Jackson Frew em terceiro, com 500 pontos. Entre as mulheres, o título está bem encaminhado para a australiana Caroline Buchanan, que chegará em Whistler com 803 pontos e uma confortável vantagem à frente da vice-líder, a britânica Martha Gill, que tem 600.

