Quem vai parar esse tcheco no Red Bull Cerro Abajo?

Com suas casas e prédios coloridos que tomam suas ruas estreitas e vielas, a cidade de Valparaíso, no Chile, tem uma relação especial com um cara que veio de longe. O nome dele é Tomas Slavik, que lá venceu a etapa de abertura do Red Bull Cerro Abajo e se colocou na condição de grande favorito da primeira temporada do circuito, que terá ainda mais duas provas em março.

Foi a terceira vitória do Slavik no Red Bull Valparaíso Cerro Abajo , que até ano passado era disputado como uma prova isolada e agora abre um circuito que ainda tem eventos em Medellín (Colômbia) e Guajanuato (México). O tcheco repetiu 2017 e 2018 e encerrou um jejum de cinco anos sem vitória na prova chilena.

+ Assista abaixo, na íntegra, ao Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023

Ao vivo – Português e Inglês Veja os melhores bikers de downhill descendo pelas ruas estreitas de Valparaíso, no Chile.

Das três vitórias em Valparaíso, a deste ano foi a mais dramática. Após romper os ligamentos do tornozelo direito durante a classificação, quando foi à final com o terceiro melhor tempo, Slavik fez sua descida em 2min16s815 e ficou torcendo para que o colombiano Juanfer Vélez e o brasileiro Lucas Barbosa, que desceram na sequência, não conseguissem bater seu tempo.

"Foi empolgante. Acabei com os meus ligamentos na classificação e pensei que a chance da minha terceira vitória em Valparaíso tinha acabado. Já estava pensando no ano que vem", falou o tcheco, que além do downhill e for-cross, também brilha no Crankworx, circuito que venceu em 2016 e deverá tentar repetir a dose nessa temporada.

Tomas Slavik foi o campeão do Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023 © Gary Go / Red Bull Content Pool

Sempre que a jornada é difícil, a vitória tem um sabor ainda melhor Tomas Slavik

O tcheco chileno

Pro Slavik, vencer o Red Bull Valparaíso Cerro Abajo tem um significado diferente. Ele é completamente apaixonado pela pequena cidade. "Eu amo isso aqui. Não há lugares ou eventos como este. É um caos descontrolado, mas ao mesmo tempo com pessoas incríveis. Você pode ir pra Nova York ou Dubai e são cidades chiques, mas não têm a atmosfera de Valparaíso."

Sua conexão com a região é tamanha que ele se prontificou até a fazer um curso de espanhol. Muito em razão de correr em eventos sul-americanos desde 2013, fugindo do rigoroso frio europeu.

Quem para o homem? Tomas Slavik todo orgulhoso com o troféu de campeão 🏆😃 © Luis Barra / Red Bull Content Pool

"O cenário do ciclismo na América do Sul tem crescido muito, especialmente o mountain bike no Chile. São diversas pistas legais, parques de bicicletas e trilhas. É a melhor opção para mim", conta Slavik, que passou a ser uma espécie de mentor para novos ciclistas chilenos. "Nos últimos quatro anos, realizamos camps de treinamento, uma espécie de escola de qualificação pra Valparaíso", diz.

Versatilidade muda o jogo

Além de conquistar grandes resultados nos downhill urbano, Tomas Slavik também possui um currículo impressionante no 4X: na última década, ele levou os título mundial (2014) e geral do 4X Pro Tour World Series (2013). Mas atuar com excelência em várias áreas cobra um preço. Slavik vem sentindo o peso de competir no mais alto nível em mais de uma modalidade.

"O 4X e o downhill urbano são esportes muito diferentes. Antigamente, era muito fácil pular de um tipo de bike para outra. Mas quanto mais velho, fica cada vez mais difícil", reconhece o tcheco.

Para quem imagina que é uma tarefa fácil encarar as duas provas, Tomas Slavik avisa que a coisa não é bem assim. "Muitos pensam que só por serem bons no 4X, estão prontos para encarar uma prova no downhill urbano. Não é por aí. É algo muito diferente envolvendo acerto de suspensão, da bike e de suas habilidades. Você precisa ter alguma experiência e andar pela cidade diariamente. Algo que na América do Sul, eles fazem sempre."

