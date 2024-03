É do Brasil: Lucas Borba vence o Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo Sinta a emoção de assistir aos melhores bikers do mundo na edição de 20 anos da maior de todas as corridas de downhill urbano.

Red Bull Cerro Abajo Assista aos melhores bikers de downhill do mundo descendo as ruas estreitas e cheias de obstáculos de três cidades épicas: Valparaíso no Chile, Medellín na Colômbia e Guanajuato no México.

, primeira das três etapas do circuito de downhill urbano. O brasileiro foi o último a descer na icônica pista montada na cidade chilena e levou a melhor com vantagem de apenas 0s181 pro biker local Felipe Agurto.