Fique de olho: 10 estrelas da Copa do Mundo de MTB

A Copa do Mundo de Mountain Bike começa nesta sexta-feira (8), em Petrópolis , a sua mais longa temporada nas disputas de cross country. Serão nove etapas em três continentes, todas com transmissão ao vivo e em português da Red Bull TV . Entre disputas de cross country olímpico (XCO) e short track (XCC) serão 18 corridas até setembro e abaixo você vai conhecer algumas das estrelas que vão rodar o mundo com o circuito.

01 Henrique Avancini (BRA)

Aos 33 anos, Henrique Avancini está no auge da carreira, mesclando experiência com uma técnica cada vez mais apurada. O brasileiro tentará nesta temporada repetir ou melhorar alguns dos grandes feitos da carreira, como a vitória no XCO em Nové Mesto (2020) e o vice-campeonato mundial de XCC conquistado no ano passado. E, lógico, por que não sonhar com uma vitória no quintal de casa, em Petrópolis?

02 Nino Schurter (SUI)

Sete vezes campeão geral da Copa do Mundo e nove vezes campeão mundial, Nino Schurter é uma lenda no ciclismo mountain bike e segue competitivo aos 35 anos. E pelo visto ainda estará na ativa por mais algum tempo, após confirmar a renovação de contrato com a equipe Scott-Sram até 2024, quando mais nova medalha de ouro olímpica, desta vez em Paris.

Nino Schurter venceu a Copa do Mundo em sete oportunidades © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

03 Mathias Fluckiger (SUI)

Atual campeão da Copa do Mundo, Mathias Fluckiger mostrou uma incrível regularidade em 2021, chegando no pódio em cinco das seis etapas realizadas do XCO, vencendo duas delas, além de outros dois triunfos no XCC. Nas outras duas grandes competições da temporada passada, o suíço de 33 anos foi vice-campeão mundial e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos.

Mathias Fluckiger é o atual campeão da Copa do Mundo © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

04 Vlad Dascalu (ROM)

Aos 24 anos, Vlad Dascalu foi uma das grandes surpresas da temporada passada na Copa do Mundo, com ótimas atuações em várias etapas, finalizando sua participação com um segundo lugar na clássica disputa em Snowshoe, nos Estados Unidos. Em busca do topo do circuito, o romeno vai correr pela tradicional equipe Trek Factory Racing. Deve competir sempre nos primeiros lugares.

Vlad Dascalu vem de bons resultados no circuito mundial © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

05 Thomas Pidcock (ING)

Sensação do MTB em 2021, Thomas Pidcock foi campeão olímpico e mostrou o quanto é eclético, já que é campeão mundial júnior de ciclismo de estrada e do Mundial de ciclocross. Para este começo de temporada o britânico de 22 anos precisará superar o período de inatividade por problemas estomacais que o tiraram de ação de algumas provas de estrada.

Thomas Pidcock tem uma medalha de ouro olímpica no currículo © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

06 Loana Lecomte (FRA)

Com 22 anos, Loana Lecomte arrasou na temporada 2021 da Copa do Mundo, vencendo quatro das seis etapas e abrindo uma vantagem tamanha que nem precisou participar da última prova do ano, em Snowshoe. Agora em uma nova equipe, a Canyon CLLCTV, a francesa já começou a temporada brilhando, empilhando duas vitórias seguidas em competições na França. Vai chegar muito forte mais uma vez.

Loana Lecomte começou a temporada 2022 em alta © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

07 Evie Richards (ING)

Vice-campeã da Copa do Mundo 2021, a britânica Evie Richards não dará sossego às adversárias em busca de um título que ainda não tem. Pra isso, ela trás no peito o título mundial conquistado no ano passado como sinal de que está pronta pra levar também o título do circuito. Atual número 1 do ranking mundial, Evie fez uma intensa preparação física e de pista nos últimos meses.

Evie Richards ficou com o vice-campeonato da Copa do Mundo em 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

08 Kata Blanka Vas (HUN)

Aos 20 anos, Kata Blanka Vas deve ser uma das grandes atrações nesta Copa do Mundo, depois de um ótimo cartão de visitas nos Jogos de Tóquio, quando por pouco não faturou uma medalha, terminando na quarta posição. Versátil, a húngara compete no MTB cross country, no ciclocross e no ciclismo de estrada. No ano passado, ainda competindo na categoria sub-23, a atleta foi ao pódio cinco vezes no circuito.

Kata Blanka Vas promete dar trabalho na Copa do Mundo 2022 © Mark Somay / Red Bull Content Pool

09 Jolanda Neff (SUI)

Atual campeã olímpica (em um pódio com três suíças), Jolanda Neff teve uma temporada brilhante em 2021, mas busca ainda mais troféus pra sua galeria, que já conta com o título mundial de 2017 e o tricampeonato da Copa do Mundo (2014, 2015 e 2018). A suíça tem 29 anos e está pronta pra empilhar mais conquistas em sua carreira já muito estrelada.

Jolanda Neff levou o título mundial de XCO em 2017 © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

10 Pauline Ferrand-Prévot (FRA)

Pauline Ferrand-Prévot é uma ciclista completa, com títulos mundiais no cross country, ciclocross e ciclismo de estrada. Além disso, a francesa de 30 anos é a única atleta a ter estes três títulos ao mesmo tempo. Depois de sofrer com muitas lesões, Pauline busca este ano o título da Copa do Mundo, um dos poucos que ainda não tem, depois de passar a temporada passada com apenas um pódio no circuito.

Pauline Ferrand Prevot é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

