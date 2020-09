Copa do Mundo de MTB: as estrelas do cross country

, atual número 2 do ranking mundial e terceiro colocado na temporada passada da Copa do Mundo de Mountain Bike. Mas quem são os seus grandes rivais na batalha pelo título do circuito, que na disputa de cross country terá etapa única, mas com quatro corridas, a partir do dia 29? A temporada, incluindo as etapas de downhill e o Campeonato Mundial, terão

Campeão mundial de cross contry maratona em 2018 e dono dos principais recordes do esporte no País, Henrique vem embalado para a batalha na cidade tcheca de Nové Mesto, que terá duas corridas de short track (XCC) e duas de cross country olímpico (XCO). O Presidente iniciou a temporada com bons resultados, como as vitórias na Copa Catalana, na Espanha, na CIMTB, em Araxá (MG), e, mais recentemente, na Strabag Cup, na República Tcheca.

Campeão mundial de cross contry maratona em 2018 e dono dos principais recordes do esporte no País, Henrique vem embalado para a batalha na cidade tcheca de Nové Mesto, que terá duas corridas de short track (XCC) e duas de cross country olímpico (XCO). O Presidente iniciou a temporada com bons resultados, como as vitórias na Copa Catalana, na Espanha, na CIMTB, em Araxá (MG), e, mais recentemente, na Strabag Cup, na República Tcheca.

Campeão mundial de cross contry maratona em 2018 e dono dos principais recordes do esporte no País, Henrique vem embalado para a batalha na cidade tcheca de Nové Mesto, que terá duas corridas de short track (XCC) e duas de cross country olímpico (XCO). O Presidente iniciou a temporada com bons resultados, como as vitórias na Copa Catalana, na Espanha, na CIMTB, em Araxá (MG), e, mais recentemente, na Strabag Cup, na República Tcheca.