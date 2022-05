Ela era uma promessa do ciclismo mountain bike feminino . Hoje, já virou uma realidade. Apenas 23 anos, dois títulos mundiais no currículo e uma incrível versatilidade: a britânica Evie Richards viveu um 2021 inesquecível e que a colocou como uma certeza para o futuro do MTB .

Evie conquistou em 2016 o Mundial sub-23 de ciclocross , quando tinha apenas 18 anos. E cinco anos depois, em 2021, se consagrou de vez no mountain bike ao virar campeã mundial de cross country (XCO) , já competindo na elite. Depois da vitória em Val di Sole, na Itália, assumiu a liderança do ranking mundial.

Mas o caminho até se tornar uma das principais atletas do mountain bike foi repleto de dúvidas, medo depois de uma grave lesão e uma mudança radical na forma de encarar o esporte atualmente.

Evie Richards começou a enfileirar títulos no ciclismo aos 18 anos © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Multiesportiva

Nascida na pequena Malvern, cidade no leste da Inglaterra próxima da fronteira com o País de Gales, Evie Richards sempre teve uma forte ligação com o esporte, por influência da família. Praticou várias modalidades, mas demorou a pensar na bike como competição.

Como ficava muito nervosa participando de campeonatos individuais, passou a se dedicar aos esportes coletivos. E acabou se encontrando no hóquei sobre grama. Por indicação de um treinador, que pediu para as atletas praticarem um outro esporte na entressafra da temporada do hóquei, Evie abraçou o ciclismo.

Com o dinheiro que recebia de um trabalho de meio período em uma loja, conseguiu comprar uma ciclocross e praticar a modalidade ao lado do pai aos finais de semana.

Antes de se estabelecer como ciclista, Evie Richards jogou hóquei na grama © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Daí para as competições foi um pulo. E rapidamente aconteceram as vitórias. Muitas, incluindo quatro títulos nacionais de ciclocross. Mas quem disse que era o bastante pra ela? Evie já arriscava também em provas de mountain bike, e brilhou com mais três títulos nacionais.

Em franca progressão, foi convidada para disputar o Mundial de MTB de 2014, na Noruega. "Foi quando eu vi que estava competindo contra as melhores do mundo e percebi o tamanho da oportunidade que estava tendo", lembra a campeã, que tinha então 17 anos e foi sexta colocada na categoria júnior.

Ainda como atleta da base, ela acabou convidada para integrar a GB Junior Academy, que recruta os novos talentos do ciclismo britânico. Passou a participar da temporada da Junior World Series, sempre aos finais de semana, o que acabava proporcionando algumas situações inusitadas. "Na segunda-feira, no colégio, meus colegas falavam das festas de fim de semana e eu estava voltando de corridas pela Alemanha, pela Itália e outros países na Europa."

Dúvidas e incertezas

Um ponto de virada na carreira de Evie Richards rolou em 2015. Um ano antes do título mundial sub-23 de ciclocross, ela ainda conquistou um vice no Mundial júnior de mountain bike XCO, em Andorra. Foi em seguida convidada pra se mudar pra Manchester, onde teria chance de desenvolver mais a carreira. Porém, o resultado não foi bem o esperado.

Como a distância entre Malvern e Manchester é grande, uma viagem de mais de duas horas de carro, ela teve que morar sozinha e isso afetou diretamente o seu estado psicológico. Os resultados ficaram decepcionantes. Foi o seu pior momento na carreira, questionou se valeria a pena seguir no ciclismo. Pra compensar, entrou de cabeça em várias competições regionais de ciclocross, ajudando a aprimorar sua formação.

Uma medalha de prata nos Jogos da Comunidade Britânica serviu de estímulo psicológico para Evie. "Foi a primeira vez que eu chorei no pódio. Estava muito emocionada, porque era algo com que eu sempre sonhei", admite ela. Mas no final do ano, Evie sofreu um baque: durante uma sessão de treinos em Girona, na Espanha, a atleta sofreu uma séria lesão no joelho e perdeu praticamente toda a temporada de 2019. Essa parada forçada fez com que ela mudasse a forma de lidar com sua preparação física.

"Passei a voltar a ver meus amigos, realizar coisas que uma pessoa normal faz, como ir às compras ou a um café, vendo que isso não afetaria minha rotina de treinamentos”, diz Evie.

Após sentir falta de energia para treinar e até constatar uma interrupção em seu ciclo menstrual, Evie descobriu em 2020 o diagnóstico de RED-S, déficit relativo à energia do esporte. Nessa situação, não há energia suficiente para atender as demandas do treino físico e todos os processos biológicos no corpo. É um problema que pode afetar atletas comuns e de alto rendimento. No caso das mulheres, a função menstrual é uma das que são afetadas primeiro.

Com ajuda de médicos e psicólogos, Evie conseguiu recuperar a condição física para treinar e regularizar sua menstruação. Além disso, mudou sua abordagem em relação à alimentação. "Sou uma pessoa diferente, estou muito feliz pilotando, tenho muito mais energia. Além disso, sinto que posso comer um pedaço de bolo no meu aniversário ou os biscoitos caseiros que eu faço. Agora, não parece que o peso ocupa todo o meu tempo. É tão bom porque agora consigo pensar em outras coisas."

De bem com a cabeça e o corpo, Evie Richards está escrevendo seu nome na história do ciclismo MTB. Quem poderá dizer aonde ela ainda vai chegar?

