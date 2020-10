Campeonato Brasileiro de MTB vem aí: assista na Red Bull TV

O ciclismo está de volta ao Brasil. Depois de meses sem eventos, o MTB Festival 2020 marca o retorno do esporte ao país, do dia 30 até 1° de novembro. Serão três títulos nacionais de mountain bike em disputa no Instituto Mairiporã, na Grande São Paulo: cross country olímpico (XCO), short track (XCC) e e-bike. E com um grande astro internacional no evento.

será a grande atração da competição e vai defender o título conquistado no ano passado. Além do melhor atleta de mountain bike cross country do mundo, outros atletas do primeiro time nacional estarão por lá para tentar superar o Henrique, como o campeão de 2017, Luiz Henrique Cocuzzi, Guilherme Muller, e Sherman Trezza. Entre as mulheres, o duelo principal dever ser mais apertado, entre a atual campeã, Letícia Cândido, Jaqueline Mourão e Raíza Goulão.

Outra novidade é o incentivo ao esporte para os ciclistas mais jovens. A organização oferece inscrição gratuita aos atletas das categorias júnior, juvenil e infanto-juvenil. Além disso, os novos talentos do MTB têm a oportunidade de competir na mesma pista e trocar experiência com os profissionais. As inscrições estão abertas no site do

Pistas com novidades

As pistas no Instituto Mairiporã ganharam algumas atualizações. O circuito de XCO tem 4,678 mil metros de extensão e 193 metros de altimetria por volta, enquanto a nova pista do short track terá 1,680 mil metros de extensão e 48 metros de altimetria por volta.

