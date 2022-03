Mountain bike cross country: guia para iniciantes

Pode até parecer confuso num primeiro olhar: um monte de atletas amontoados, disputando cada palmo de chão, volta após volta, com o o objetivo, lógico, de chegar em primeiro lugar. Entender uma corrida de mountain bike cross country , porém, não é difícil e este guia vai te ajudar e entender direitinho pra acompanhar cada etapa da Copa do Mundo de MTB , que terá todas as etapas deste ano transmitidas ao vivo e em português pela Red Bull TV .

01 O que é XCO?

XCO é a abreviação de cross country olímpico , que é o formato das corridas de mountain bike off-road da UCI (União Ciclística Internacional). São realizadas em pistas com obstáculos, normalmente em terra, na qual os ciclistas realizam diversas voltas. Na largada, todos os competidores saem em bloco, para uma disputa que dura de 1h20min a 1h40min nas categorias de elite feminina e masculina.

02 Quantas voltas tem uma prova de XCO?

O percurso de uma prova de XCO na Copa do Mundo tem até 10 km de extensão © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

As pistas que compõem o calendário da Copa do Mundo de MTB têm de 4 km a 10 km de extensão. É justamente o tamanho da pista que define a quantidade de voltas de uma prova. Um circuito mais curto terá mais voltas e vice-versa. Geralmente, as corridas costumam ter de cinco e sete voltas. Todas as pistas são projetadas para incluir subidas e descidas e trechos asfaltados que não podem ultrapassar 15% do trajeto. Uma pista de XCO tem subidas íngremes, trilhas em florestas e caminhos rochosos e com obstáculos.

03 Largada é segredo do sucesso

Largar bem é fundamental nas corridas de XCO, daí a importância de obter uma boa posição no grid de largada. Ficar preso entre diversos outros competidores, em uma pista com poucos metros de largura, pode comprometer toda a corrida, custar segundos preciosos e consequentemente permitir a um rival disparar na frente.

04 Como é definida a ordem de largada?

Henrique Avancini é forte candidato a pódios na temporada © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Basicamente, todos os ciclistas precisam correr o short track (XCC) , prova realizada dois dias antes do XCO, pra ter chance de conquistar uma posição na primeira linha de largada, composta por oito pilotos. O XCC foi criado apenas em 2018 e mexeu drasticamente no formato do grid das provas do XCO. Se um biker terminar entre os 24 primeiros do short track, significa que ocupará um lugar nas três primeiras filas da prova do XCO. As posições a partir do 25° lugar são determinadas pelo ranking mundial e, para os não ranqueados, através de sorteio.

05 Como é uma prova de XCC?

Nino Schurter © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

O XCC acontece em um percurso de 1 a 1,5 km, com duração de 20 a 25 minutos. Em média, os bikers dão de seis a oito voltas, que duram de dois a três minutos cada. Normalmente, uma prova de XCC utiliza a reta de largada/chegada do XCO, podendo ainda usar partes do percurso, como também pode ser um traçado totalmente à parte. As corridas do XCC são realizadas às sextas-feiras de um final de semana de Copa do Mundo. Além de definir a ordem de largada do XCO, o short track também distribui pontos para a Copa do Mundo.

06 XCO e XCC: diferenças táticas

No XCC, os ciclistas têm como preocupação manter a posição no grupo dos líderes em um curto período de tempo. Qualquer erro pode ser fatal, pois haverá pouco tempo de recuperação. Ou seja, todos estarão com a frequência cardíaca máxima o tempo inteiro, guardando o maior esforço para a volta final. Nas provas mais longas do XCO, as voltas iniciais costumam ser muito frenéticas, com várias disputas, nas voltas do meio da prova os bikes poupam energia e deixam as duas últimas para promover intensas disputas de posição. O sprint final tanto no XCC quanto no XCO são pura adrenalina e deixam os fãs alucinados.

07 Como é uma bike de XCO?

Leve e eficiente: assim é uma bike de XCO © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Uma bike de XCO atual tem uma geometria agressiva e que permite que o ciclista aplique potência máxima nos pedais. Tem uma estrutura incrivelmente leve e eficiente, tanto que uma bike de XCO pesa entre 8,5 kg e 9 kg apenas. A maioria dos pilotos utiliza suspensão dupla, mas os hardtails (suspensão somente na roda dianteira) ainda são utilizados, dependendo de onde a prova é realizada.

08 Qual o perfil de um biker de XCO?

Não existe uma receita de bolo para definir o perfil ideal de um ciclista de XCO, mas em geral eles costumam ser longilíneos e bem magros. Lembre-se: é uma prova de resistência. Pense no corpo de alguém que corre maratonas: as pernas grandes são parte do segredo de sua fonte de energia para as provas.

