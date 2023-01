Ano novo, equipe nova: Henrique Avancini encara o maior desafio da carreira

não é o tipo de cara que se acomoda. Ele está sempre procurando um novo desafio. O maior atleta da história do ciclismo mountain bike do Brasil voltará neste ano a competir pela Caloi, que lhe abriu as portas para o ciclismo internacional em 2012. Mas é mais do que isso: com a marca, Henrique montou uma equipe 100% brasileira para competir em pistas internacionais. A Caloi / Henrique Avancini Racing vai ter, além dele, três promessas: Sabrina Oliveira, Cainã Oliveira e Ulan Galinski.

"Por trás dessa mudança, existia uma motivação e desejo de buscar algo que fosse ambicioso para mim, que tivesse um significado grande para o esporte", explicou Avancini. Aos 35 anos, o campeão mundial de MTB maratona e vice-campeão mundial de short track (XCC), tinha propostas para integrar grandes equipes europeias, após o término do contrato com a Cannondale. "Mas minha decisão foi pautada em deixar algo grande. Essa parceria significa estar dando um passo a mais na minha carreira."

"Fizemos um trabalho muito bom aqui no Brasil agregando conhecimento, capacidade operacional e experiência ao longo dos anos. Eu queria duplicar isso e ter a mesma qualidade de trabalho no Brasil e na Europa. Precisamos ter uma organização logística muito consolidada", disse Avancini, que pensa num trabalho de longo prazo. "Quero gerar algo que possa ficar para o MTB do Brasil, que é a capacitação destes atletas e profissionais em suas respectivas funções."

As promessas do MTB brasileiro