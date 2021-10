Henrique Avancini busca o sétimo título brasileiro

volta à cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo, a partir deste sábado (30), e vai definir quem ficará com os títulos do

como vice-campeão mundial de short track (XCC), Avancini pode alcançar uma nova marca histórica em Mairiporã. Ele vai buscar o heptacampeonato nacional no cross country (XCO) e também o segundo título consecutivo no XCC, que estreou no MTB Fest em 2020.

Encerrada sua participação na temporada internacional do MTB como vice-campeão mundial de short track (XCC), Avancini pode alcançar uma nova marca histórica em Mairiporã. Ele vai buscar o heptacampeonato nacional no cross country (XCO) e também o segundo título consecutivo no XCC, que estreou no MTB Fest em 2020.

Encerrada sua participação na temporada internacional do MTB como vice-campeão mundial de short track (XCC), Avancini pode alcançar uma nova marca histórica em Mairiporã. Ele vai buscar o heptacampeonato nacional no cross country (XCO) e também o segundo título consecutivo no XCC, que estreou no MTB Fest em 2020.

Quem é Brandon Semenuk, tetracampeão do Red Bull … Sabia que o canadense também se aventura no rali?