Henrique Avancini mandou avisar: está pronto para o Mundial da Escócia

As recentes conquistas no Campeonato Brasileiro de MTB, realizado em São José dos Campos, quando levou os títulos do short track (XCC) e cross country olímpico (XCO), deixam Avancini mais otimista para seu desempenho na Escócia. Agora

Entre os desafios que Avança terá pela frente neste Mundial, está a inclusão de uma 'nova' prova no calendário de competições. "Fiz uma programação, após estudar bastante o que seria viável conseguir fazer com qualidade, e apesar de ser um grande desafio, eu farei o Mundial de XCM [maratona] no dia 6. Depois, corro a classificatória do XCC no dia 8. A final do XCC, tudo correndo bem, no dia 10, e o XCO no dia 12. Então, depois de alguns anos, eu volto a disputar o Mundial de XCM também."